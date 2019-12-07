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07 Aralık 2019 Cumartesi 18:00:18 | Son Güncelleme: 07 Aralık 2019 Cumartesi 18:03:02

Ordu'da Ceren Özdemir için yürüyüş düzenlendi

Ordu'nun Altınordu ve Fatsa ilçelerinde, Altınordu'da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir için yürüyüş yapıldı.

İlçe merkezindeki Sırrı Paşa Caddesi'nde bir araya gelen grup, "Sessiz kalma, suça ortak olma", "Ceren Özdemir burada", "20 yaşında bir melek Ceren Özdemir" şeklinde sloganlar atarak, Özdemir ailesinin oturduğu Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evin önüne yürüdü.

Bazı grup üyeleri, genç kızın ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Fatsa ilçesinde ise Ceren Özdemir için sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle "sessiz yürüyüş" gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan grup, ellerindeki dövizlerle Reşadiye Caddesi güzergahından Plevne Meydanı'na yürüdü.

Etkinliğe katılan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, burada yaptığı konuşmada, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyledi.

Olayın kadına şiddetin ötesinde insanlığa yapılan şiddet olarak görülmesi gerektiğini ifade eden Kibar, "Bu yüzden, bu yürüyüşün insanlık açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun bugün burada birlik ve beraberlik içinde Türkiye'nin birçok yerinde sağlanmış bu birlikteliği ilçemizde de göstermenin haklı gururunu yaşıyoruz." dedi.

Grup adına konuşma yapan Ceren Özdemir'in arkadaşı Eftalya Hazar da büyük bir üzüntü içinde olduklarını ve Ceren'i unutturmayacaklarını ifade etti.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını söyleyen Hazar, şunları kaydetti:

"(Kız öldü.) diyorum, 'Nasıl giyinmiş?' diyor. 'Kız öldü.' diyorum, 'Tek başına dışardaymış.' diyor. 'Kız öldü.' diyorum, 'Nasıl giyinmiş?' diyor. 'Kız öldü.' diyorum, 'Soyu, sopu, dini, ırkı neymiş?' diyor, yahu kız öldü. Umutları, hayalleri, geleceği öldü, annesi öldü, babası öldü, insanlık öldü. Susuyor, susuyoruz. Artık susmuyoruz, kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlalidir."

AA

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