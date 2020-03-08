Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçuşlar sis nedeniyle yapılamıyor

Ordu-Giresun Havalimanı'na yapılması planlanan bazı uçak seferleri, sis nedeniyle iptal edildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi üzerine İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarından kente yapılması planlanan 3 sefer karşılıklı iptal edildi.

Bu arada, bazı uçakların Samsun Çarşamba Havalimanı ile Trabzon Havalimanı'na yönlendirildiği öğrenildi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferlerin normale döneceği bildirildi.

(AA)