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28 Eylül 2019 Cumartesi 19:00:45 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 19:02:53

'Önlemlere’ rağmen yine aynı olay! Hindistan’da yıllardır devam ediyor

Hindistan’da rayların üstünde yürüyen file tren çarptı. Görüntülere göre, trenin çarptığı filin yerden kalkmakta zorlandığı ve ağır yaralandığı görüldü.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde Banarhat-Nagrakata seferini yapan yolcu treni, o sırada raylardan yürüyen bir file çarptı.

Yolcu treninin motor kısmının da dağıldığı ve makinistin çarpışmanın sonunda yaralandığı bildirildi. 2013 yılından beri 67 file tren çarptığını belirten yetkililer, önlemlerin sıkılaşacağını bildirdi.

Daha önce 2015 yılında ormanlık alanlardaki hız limiti 50 kilometreden 25 kilometreye indirilmişti.


DHA

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