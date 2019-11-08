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08 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 08:02:36

Onlar dışladı Türkiye kucakladı

Aksaray'da, bir grup velinin sizi okulda istemiyoruz’ diyerek otizmli öğrencileri dışlaması, Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Her kesimden milyonlar otizmli çocuklarla ailelerine sahip çıkarak, bu konudaki hassasiyetimizi bir kez daha ortaya koydu. Okulda eğitim gören 334 öğrenciden 42'si özel eğitim sınıfında.

Mehmetçik İlkokulu'nda İddiaya göre okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli öğrencilerin başka okula gönderilmesini istedi. Özel eğitim öğrencilerinin velilerinin tepki göstermesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Bir otizmli annesi, o anları cep telefonuyla kaydedip, çocuklarının yuhalandığını iddia ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak duruma isyan etti. Otizmli öğrencilerin velileri, çocuklarının diğer çocuklarla kaynaşmasını istediklerini ancak bilinçsiz bazı velilerin buna engel olduğunu söyledi.

BİNLERCE DESTEK MESAJI

Otizmli çocuklara karşı uygulanan bu dışlayıcı tavır hem her kesimden büyük tepki topladı hem de yetkilileri harekete geçirdi. Görüntüleri izleyen yüz binlerce sosyal medya kullanıcısı, attıkları mesajlarla otizmli çocuklara ve velilerine destek verdi. Bir destek de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, olayı hassasiyetle takip ettiklerini ve özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitimlerinde aksama yaşanmayacağını belirterek bu konuda velilerin de bilinçlendirileceğini söyledi. İddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı olayın araştırılması için hemen müfettiş görevlendirdi.

MEB MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Müfettişler, öncelikle okulda otizmli öğrencilerin bulunduğu sınıfların önündeki paravanda yer alan 'Özel Eğitim Bölümü Otistik Öğrenci Sınıfları' tabelasını kaldırdı. Olayla ilgili bir inceleme de valilik tarafından başlatıldı. Valilik, veliler arasındaki tartışmayı doğrulayarak, yuhalama iddiasını yalanladı. Öte yandan Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Ergül Arık, otizmli öğrenci velileriyle birlikte Aksaray Valisi Ali Mantı’yla görüştü. Olayın tatlıya bağlandığını belirterek ‘’Çocuklarımız okullarına gitmeye devam edecek. Diğer velililerle de  konuyu tatlıya bağladık” dedi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaşanan olaya “Engelli çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik yürüttüğümüz her çalışmada hassasiyet gösterirken, böylesine münferit bir olayın yaşanmış olması kabul edilemez. Otizmli çocuklar ve ailelerini inciten olay eğitim sistemimizle örtüşmüyor” sözleriyle tepki gösterdi.

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