Önce yaya nöbeti

İçişleri Bakanlığı’nca, trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne dikkat çekmek amacıyla, ülke genelinde, eşzamanlı olarak, öncelik hayatın, öncelik yayanın” sloganıyla “Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz” uygulaması gerçekleştirildi. 20 bin yaya geçidinde, 200 bin kolluk kuvveti ikişer saat arayla nöbet tuttu.

PROTOKOL DE KATILDI

Jandarma ve polisin yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da hazır bulunduğu nöbette, bakan yardımcıları, valiler, il ve ilçe emniyet müdürleri, jandarma komutanları, kaymakamlar, okul müdürleri ve öğrenciler de yer aldı. Görevliler, sürücülerin yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayıp yavaşlamadıkları, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara yol verip vermediklerini kontrol etti.

BROŞÜR DAĞITILDI

Jandarma ve Emniyet Trafik ekipleri, sürücülere, çeşitli bilgilendirme broşürleri dağıttı. Yol vermeyen sürücüler uyarıldı. Daha sonra yaya geçitlerinde protokol tarafından, farkındalık oluşturmak için geçiş gerçekleştirildi. Uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

KORKARAK GEÇİYORUZ

Azra Görmez isimli vatandaş ‘’ Maalesef bazı sürücüler bu kurala riayet etmiyor. Yaya geçitlerinden korkarak geçiyoruz. Umarım bu uygulamadan sonra daha dikkatli olurlar’’ dedi. Sürücü Ramazan Gevrek ise ‘’ Elimden geldiğince dikkat ediyorum, yavaşlamaya ve yol vermeye gayret ediyorum. Çok güzel uygulama. Güzel sonuçlar vereceğini düşünüyorum’’ diye konuştu.

YOL VERMEK ZORUNLU

Daha önce Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişiklik yapılmış, sürücülerin, görevli bir kişi veya ışıklı işaret bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, buralardan geçen veya geçmek üzere olan yayalara durarak geçiş hakkı tanıması zorunlu hale getirilmişti.