Ölümlü Dünya konusu ne? Ölümlü Dünya nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? Ölümlü Dünya izle

Ölümlü Dünya konusu ne? Ölümlü Dünya nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var? soruları televizyon severler tarafından araştırılmaya başlandı. Ölümlü Dünya izleme linki haberimizin içerisinde yer alıyor. Bu akşam ATV'nin yayın akışında yer alan Ölümlü Dünya izleyicisini eğlendirecek. Yerli aksiyon ve komedi filmi Ölümlü Dünya'nın senaryosu Ali Atay, Volkan Sümbül Aziz Kedi, Ali Demirel ve Feyyaz Yiğit'e ait. Ölümlü Dünya oyuncu kadrosu ve filmin detayları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

ÖLÜMLÜ DÜNYA KONUSU NE?

Nesillerdir Haydarpaşa Garı'nda Anadolu Tat Lokantası'nı işleten Mermer Ailesi, 8 kişiden oluşan geniş bir ailedir. Kendi halinde, sade bir yaşamları olan bu insanlar dışarıdan oldukça sıradan bir hayat yaşamaktadır. Oysa gerçek hiç de öyle değildir. Mermer ailesi nesilden nesile kiralık katildir ve dünya çapında etkin olan dev bir organizasyon için çalışmaktadır. Ancak organizasyonun kimi kurallarının ihmal edilmesiyle birlikte işler karışır ve ailenin kimliği açığa çıkar. Artık aile pılını pırtını toplayıp yola koyulmalı ve peşlerindeki dev örgütü atlatabilmelidir.



ÖLÜMLÜ DÜNYA NEREDE ÇEKİLDİ?

Ölümlü Dünya filminin önemli bir kısmının geçtiği lokanta sahneleri Haydarpaşa Garı'nda gerçekleştirildi.Ölümlü Dünya filmi çekimleri için İstanbul'un birçok semtinde yapıldı. Filmin çekimleri için İstanbul dışına çıkılmadı.

ÖLÜMLÜ DÜNYA OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Ölümlü Dünya filminin başrollerinde usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Güldür Güldür ekibinden Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol ve Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Özgür Emre Yıldırım ve Mehmet Özgür gibi isimler yer alıyor.-