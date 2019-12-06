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06 Aralık 2019 Cuma 19:08:27 | Son Güncelleme: 06 Aralık 2019 Cuma 19:09:26

'Ölüm yokuşu'nda facia! Yasak olan yola girdi dehşet saçtı

İzmit’te ölüm yokuşu’ olarak bilinen Gazanfer Bilge Bulvarı’ndan yasak olmasına rağmen iniş yapan kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki araca çarptı. Araçlar art arda çarpışırken, 2 kişi yaralandı.

Kaza İzmit’te ölüm yokuşu olarak bilinen ve yüzde 18 eğime sahip olan Gazanfer Bilge Bulvarı’nda meydana geldi. Yasak olmasına rağmen yokuştan inmeye çalışan Hüseyin İri (28) yönetimindeki 41 VS 422 plakalı kamyon, frenlerinin boşalması sonucu önündeki otomobile çarparak yan şeritte bulunan otomobilin üzerine devrildi. Kazanın etkisiyle yolda duran araçlar art arda çarpıştı. Kamyon ile birlikte 7 araç hasar gördü. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri kamyon içerisinde sıkışan sürücü Hüseyin İri’yi bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlatırken, acil sağlık ekipleri de kazada yaralanan 41 FJ 324 plakalı otomobilin sürücüsü Özdemir Sayan’ı (42) ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazada kamyonun direksiyonunda sıkışan sürücü Hüseyin İri, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hüseyin İri, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolun iniş yönü tamamen trafiğe kapandı. Devrilen kamyon ve diğer araçların vinç ve çekiciler yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bulvar tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kazaya karışan araçların sürücülerini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Öte yandan, polis ekipleri kaza sonrasında olay yerinde toplanan meraklı kalabalığı uzaklaştırmakta güçlük çekti. Bazı kişiler olayı izlerken, bazılarının ise cep telefonları ile fotoğraf ve video çektiği görüldü. Polis ekipleri vatandaşlara kaza yerinden uzaklaşmaları yönünde uyarı yaptı.

DHA

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