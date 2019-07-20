Ölüm yarışı

Önce diğer motosikletlere çarpan Ortaç, daha sonra yoldan çıkıp demir direğe çaptı.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Çarpmanın ardından talihsiz genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer motosikletlerdeki arkadaşları yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren Ali Sercan Ortaç’ın cenazesi ise otopsi için adli tıpa gönderildi. Öte yandan kaza bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.