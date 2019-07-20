20 Temmuz 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 00:01:04
Ölüm yarışı
Muğla Bodrum’da meydana gelen kazada, sabah erken saatlerde Gümbet kavşağı istikametine seyreden ve yarış yaptıkları öne sürülen 3 motosikletliden Ali Sercan Ortaç (20), bir süre sonra motosikletinin hakimiyetini kaybetti.
Önce diğer motosikletlere çarpan Ortaç, daha sonra yoldan çıkıp demir direğe çaptı.
İKİ KİŞİ YAKALANDI
Çarpmanın ardından talihsiz genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer motosikletlerdeki arkadaşları yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren Ali Sercan Ortaç’ın cenazesi ise otopsi için adli tıpa gönderildi. Öte yandan kaza bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.
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