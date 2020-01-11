'Ölüm şırıngası' için kapışmışlar

ENDER TÜRKKAN

Ankara ve Diyarbakır'da 2 küçük çocuğun ölümüne neden olan 'şırınga çikolata'nın üretimini yapan iki firmanın, ürünün patentini almak için üç yıl önce mahkemelik olduğu ve birbirlerine dava açtıkları ortaya çıktı. Çocuklar için büyük tehlike yaratan ürün için başlatılan yargı süreci Temmuz 2018'de sona erdi. Bölge İdare Mahkemesi, 'öldüren şırınga'nın tescil hakkının sadece bir firmaya ait olmadığına hükmetti.