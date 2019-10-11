Ölüm bidonları
Bağcılar’da, kaçak içki üreticilerine yönelik operasyon yapıldı. Bir depoda, sahte içki üretiminde kullanıldığında ölümlere neden olan 5 ton metil alkol ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üreten şebekelere damıtılmış metil alkol satıldığı ihbarını aldı. Bağcılar’daki kolonya, deterjan ve havuz kimyasalları imalathanesi görünümlü işyerine baskın düzenlendi.
BİR KAŞIĞI BİLE ÖLDÜRÜYOR
Operasyonda, satışa hazır bidonlar içinde bir kaşığı bile “körlük ve ölümle sonuçlanan sağlık sorunlarına” sebep olan yaklaşık 5 ton metil alkol, alkol damıtma kazanı, 3 su tankı ve içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. El konulan metil alkolün piyasa değerinin yaklaşık bir milyon lira olduğu belirlendi. Son operasyonla, yılın ilk 9 ayında ele geçirilen alkol miktarı 35 bin litreye ulaştı.
ŞÜPHELİ SERBEST KALDI
Operasyon kapsamında işyerindeki 20 yaşındaki Sergen K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sergen K’nın, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
5 İLDE 24 KİŞİ CAN VERDİ
Adana, Mersin, Niğde, Osmaniye ve İstanbul’da, geçtiğimiz temmuz ve ağustos aylarında ‘metil alkol’ zehirlenmesi sebebiyle 24 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmıştı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT