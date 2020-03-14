  • Bist 100
    95605.2
  • Dolar
    6,3299
  • Euro
    7,0451
  • Altın
    314,1250
İstanbul
4 / 10
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AK Parti MYK ve MKYK toplantıları ertelendi AK Parti MYK ve MKYK toplantıları ertelendi
Öldüren yumruk MOBESE'ye yansıdı Öldüren yumruk MOBESE'ye yansıdı
Öldüren yumruk kameraya yansıdı! 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı Öldüren yumruk kameraya yansıdı! 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bilgisayarı olmadan kodlamayı öğrenen Güneş'i kabul etti
Çin’de ölümcül koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 3 bin 193 yükseldi Çin’de ölümcül koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 3 bin 193 yükseldi
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
TRT Çocuk, temizlik ve hijyeni aşılayan içerikler yayınlıyor TRT Çocuk, temizlik ve hijyeni aşılayan içerikler yayınlıyor
Azerbaycan Savunma Bakanı: Türkiye'den modern silahlar almaya devam edeceğiz Azerbaycan Savunma Bakanı: Türkiye'den modern silahlar almaya devam edeceğiz
Filistin'de koronavirüs vakası sayısı 38'e çıktı Filistin'de koronavirüs vakası sayısı 38'e çıktı
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yunanistan sınırında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Yunanistan sınırında
Vapur hatlarının 'Burhan Pazarlama'sı Burhan Demircan vefat etti Vapur hatlarının 'Burhan Pazarlama'sı Burhan Demircan vefat etti
Rusya'nın Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov öldü Rusya'nın Selanik konsolosu Aleksandr Shcherbakov öldü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı... 21 bin umreci dönüyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş uyardı... 21 bin umreci dönüyor
CİMER'e 4 bin 415 koronavirüs başvurusu CİMER'e 4 bin 415 koronavirüs başvurusu
Konya'da eşini öldüren koca hakkında yeni gelişme Konya'da eşini öldüren koca hakkında yeni gelişme
Ekmeğini çöpten çıkaran adam, Kuran-ı Kerim başta olmak üzere dini kitapları da camiye teslim ediyor Ekmeğini çöpten çıkaran adam, Kuran-ı Kerim başta olmak üzere dini kitapları da camiye teslim ediyor
'Kolonya'list talep arzı zora soktu 'Kolonya'list talep arzı zora soktu
Elazığ'da 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi Elazığ'da 7 dilenciye bin 309 TL para cezası kesildi
10 PKK/YPG'li terörist sızma hazırlığındayken etkisiz hale getirildi 10 PKK/YPG'li terörist sızma hazırlığındayken etkisiz hale getirildi
AVM'ler için koronavirüs tedbirleri alındı AVM'ler için koronavirüs tedbirleri alındı
İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 97 kişi daha öldü İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: 97 kişi daha öldü
İstanbul'da, Nijeryalı kadın taksiciyi yumrukladı İstanbul'da, Nijeryalı kadın taksiciyi yumrukladı
Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları Çalışanlar evden çalışabilir mi? İşte Corona virüste çalışma hakları
İstanbul'da Nijeryalı kadın yolcu taksiciye dayak attı İstanbul'da Nijeryalı kadın yolcu taksiciye dayak attı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Mart 2020 Cumartesi 17:42:28 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 17:53:27

Öldüren yumruk kameraya yansıdı! 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Gaziosmanpaşa'da ters yönden girdiği yolda kendisine tepki gösteren Sadık Yüksek (53) ile tartışıp yumruklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan İsmail Y. (33), 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık hakkında ters yönden araç kullanması, kan aktığını görüğü halde maktülü bırakarak uzaklaşmasını dikkate alarak haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. MOBESE kameralarına yansıyan olayın görüntüleri de delil olarak dosyada yer aldı.

Olay, 2 Haziran 2019'da Karadeniz Mahallesi, General Aldoğan Caddesi üzerinde gerçekleşti. Maktül Sadık Yüksek karşıdan karşıya geçtiği sırada trafikte ters yoldan aracıyla ilerleyen sanık İsmail Y.'ye tepki gösterdi. El kol hareketleriyle tepkisini gösteren Sadık Yüksek'e, yolun ortasında durarak aracının kapısını açan sanık İsmail Y. tarafından yumruklandı. Sadık Yüksek aldığı darbenin etkisiyle kafası yere gelecek şekilde düştü. Sanık İsmail Y., aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.  Çevredeki vatandaşlar ise yerde başı kanayan Sadık Yüksek'e yardım etmeye çalıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yüksek, yoğun bakıma alındı. Yüksek, tüm çabalara rağmen yumruk sonucu kafasını kaldırıma çarpması sonucu geçirdiği beyin kanaması yüzünden 4 gün sonra hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınana İsmail Y., ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Savcılık, sanık İsmail Y. hakkında "Netice sebebiyle ağırlaştırılmış yaralama" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

"PİŞMANIM"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık İsmail Y. savunmasında, kendi aracı ile ters yönden gittiğini kabul ederek "Maktul karşıdan karşıya geçiyordu. Korna çaldım. Yanına geldiğimde bana küfür etti. Açık olan camımdan duydum. Şoför kapısının olduğu yere geldi. Camın açık bölümünden bana küfür ederek vurmaya çalıştı. Denk getiremedi vuramadı. Aşağıya inmeye çalıştım. Kapıyı üzerime itti. Kapı suratıma çarptı. Rahmetli babamla ilgili küfür edince kapıyı açtım. Aşağıya indim. Eli havadaydı. Bana vurmak üzereydi. Bana vurmaya çalışan elini omzundan tutmaya çalıştım. Dengesini kaybetti. Sırt üstü yere düştü. Zemin düz asfalttı. Kafası asfalta değdi. Kafasının arkasından kan geliyordu. Maktüle vurduğumu hatırlamıyorum. Olaydan sonra kaçmadım. Aracımı götürüp park ettim. Sonra olay yerine geri döndüm.  İçinden çıkamadığım bir vicdan azabı içindeyim. Pişmanım.  Kendimi korumak isterken böyle bir olayın içine düştüm" dedi.

8 YIL 4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, suçun işleniş biçimi, olay öncesinde ve sonrasında sanığın haksız hareketleri dikkate alarak ilk olarak 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan mahkeme, verdiği cezayı 8 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi.

İLK HAKSIZ HAREKETİ SANIK BAŞLATTIĞI İÇİN TAHRİK HÜKMÜ UYGULANMADI

Olayda ilk haksız hareketi ters yönde araç kullanarak sanığın  başlatmış olduğunu, Sadık Yüksek'e ölüme neden olacak şekilde yumruk attığı, kan aktığını gördükten sonra onu olay yerinde bırakarak aracıyla olay yerinden uzaklaştığını dikkate alan mahkeme, haksız tahrik hükümlerini uygulamadı. Sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi. 

GÖRÜNTÜLER DELİL OLDU

Dosyada delil olarak konulan MOBESE kamera görüntülerinde, sanık İsmail Y'nin transporter minibüsü ile ters yoldan girdiği, karşıdan karşıya geçen maktül Sadık Yüksek'in ise araca doğru el kol hareketleriyle tepki gösterdiği görülüyor. Maktülün daha sonra yolun ortasında duran aracın yanına ilerlediği, tepkisini sürdürdüğü ve sanığın ise aracın kapısını açarak maktülü yumrukladığı da görüntülerde yer alıyor. Yere yığılan Sadık Yüksek'in bir daha da kalkamadığı, çevredeki vatandaşların yardım için Yüksek'in yanına koştukları görülüyor.

DHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER