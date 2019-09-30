Öldürmeye gitti öldü

İstanbul Zeytinburnu'nda Levent Taş, aynı semtte oturduğu arkadaşı Ruhi Polat’la birlikte önceki gece alkol alınan bir mekana gitti. İkili burada Galatasaray- Fenerbahçe arasında oynan derbi maçını izlemeye başladı. Ancak 2 arkadaş, daha sonra bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayı, maçı izleyen diğer taraftarlar ayırdı. Mekandakiler ikiliyi ayrı ayrı evlerine gönderdi.

Ruhi Polat, cinayet sonrası polis ekiplerinin gelmesini böyle bekledi.

Levent Taş'ın, 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'ruhsatsız silah taşımaktan' sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

SABAHA KADAR MESAJ

Ancak kavgaya tutuşan Levent Taş ve Ruhi Polat sabaha kadar mesajlaşarak tartışmaya devam etti. Sabah saat 09.00 sıralarında Levent Taş, silahını yanına alarak Polat'ın Yeşiltepe mahallesindeki evinin önüne gitti. Mesaj atan Taş, Polat'tan aşağıya inmesini istedi. Bıçak alan Ruhi Polat da apartmanın önüne indi. İkili arasında arbede çıktı. Levent Taş, 2 el ateş etti ancak kurşunlar Ruhi Polat'a isabet etmedi. Bu sırada Polat, bıçağıyla hamle yaparak Taş'ı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

'KENDİMİ KORUDUM'

Daha sonra polisleri arayıp kendini ihbar eden Polat, elinde bıçakla olay yerinde beklemeye başladı. Polis ve sağlık ekipleri, Levent Taş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Polat gözaltına alındı. Ruhi Polat verdiği ifadede, cinayeti kendisini korumak için işlediğini söyledi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası ceset, otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis ekipleri, konuyla ilgili tahkikat başlattı.