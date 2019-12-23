Öldüren poz... Her şey 'tık' uğrunaymış!

İzmit'in Kadıköy mahallesinde oturan Batuhan Demirhan (17), arkadaşlarını evine ders çalışmaya çağırdı. Demirhan, babasına ait tabancayla oynamaya başladı. Bir süre sonra T.K. (17), Batuhan’dan tabancayı aldı. T.K’nın yanlışlıkla tetiğine dokunduğu silah ateş aldı, kurşun Batuhan Demirhan’a isabet etti. Çağrılan ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz genç, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Arkadaşının ölümüne neden olan T.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 arkadaş da ifade için polis merkezine götürüldü.

BİR TÜFEK, BİR TABANCA VE BIÇAK

Önceki gün yaşanan acı olay sonrası polisin soruşturması devam ederken, Batuhan’ın hayatını kaybetmeden hemen önce ellerinde silahlarla arkadaşlarının da yer aldığı fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda Batuhan’ın elinde tüfek, Batuhan’ı vuran arkadaşının elinde tabanca ve bir diğer arkadaşının elinde ise bıçak olduğu görüldü.

BİRBİRLERİNE DOĞRULTTULAR

Yine başka bir karede, gençlerin ellerinde namluları birbirlerine doğrultulmuş silahlarla poz verdikleri anlar yer aldı. Batuhan Demirhan vurulmadan önce bu fotoğrafların çekildiği, gençlerin sosyal medya hesaplarında paylaşmak ve beğeni toplamak için bu pozları verdikleri öğrenildi.