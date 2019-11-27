Öldüren apse

Serik ilçesine bağlı Merkez mahallesinde yaşayan Durmuş Ay, önceki akşam saatlerinde halsizlik ve solunum sıkıntısı çektiği için ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Durmuş Ay’ın 15 gün içinde birkaç dişini çektirdiği tespit edildi.

ENFEKSİYON VÜCUDUNA YAYILDI

39 yaşındaki adamın, çekim sonrası diş apsesi oluştuğu ve boyundan aşağı yayılmaya başlayan enfeksiyon sonrasında şoka girdiği belirlendi. Serik Devlet Hastanesi acil servisinde müdahale edilen Durmuş Ay, solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlandı. Ardından doktorlar tarafından kalp masajı uygulandı. Ancak talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Durmuş Ay’ın cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

ADLİ TIBBA GÖNDERİLDİ

Yapılan incelemenin ardından Ay’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi. Evli ve 4 çocuk babası olan Durmuş Ay’ın cenazesi dün Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.