Olay yeri Gaziantep! Polis yanan araçtan sürücüyü çekerek böyle kurtardı

Şehitkamil ilçesinde dün gece meydana gelen kazada O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak boş bir arazide şarampole devrildi. Alev alan otomobilin sürücüsü kendini güçlükle dışarı atarak olduğu yerde bayıldı.

Patlama riskine rağmen korkmadılar

Bu sırada bölgede devriye görevi yapan 2 polis memuru kazayı görerek yanan otomobilin yanına gitti. Polis memurları aracın patlama riskine rağmen otomobil sürücüsünü sürükleyip, güvenli bir alana götürdü.

O anlar anbean kameraya yansıdı

Polislerin durumu bildirmesi ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye götürürken, itfaiye ise yanan aracı söndürdü. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise olay yerindeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.