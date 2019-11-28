Okuma rekortmeni

Emirdağ ilçesinde yaşayan Mahir Atabey Türk, henüz birinci sınıftayken, okumaya geçer geçmez 10 günde 81 kitap okudu. Daha sonra bir günde 35 hikaye kitabı okumaya başlayan küçük çocuk bu başarısını 3. sınıfa geçtiğinde rekorla taçlandırdı.

UYARILARA ALDIRMADI

Küçük çocuk 4 ayda 1053 kitap okuyarak Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girmeyi başardı. Kitap okumayı çok sevdiğini söyleyen Mahir ‘’ Kitap okumada binin üzerine çıkacağım, dünya rekoru kıracağım' demiştim. Babamın ‘Gözlerin bozulacak' uyarılarına rağmen yılmadan okudum’’ dedi.

ANNEME BORÇLUYUM

Başarısındaki en büyük destekçisinin annesi olduğunu da söyleyen Mahir Atabey Türk ‘’Okul kütüphanesinden kucak dolusu kitap alıyordu. Akşam olunca annem kendi kitaplarını, ben kendi kitaplarımı okuyordum. Böylelikle kitap okumak daha eğlenceli ve anlaşılır oluyordu” diye konuştu.