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18 Eylül 2019 Çarşamba 22:34:22 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 23:10:20

Okulu karıştıran darp iddiası! O anlar kameralara böyle yansıdı

Antalya'da, işitme engelli ve otizmli oğlu B.E.'nin (23) eğitim gördüğü okulda öğretmeni tarafından darp edildiğini iddia eden Bahar E., okul yönetiminden şikayetçi oldu. Öğretmen Mehmet E. ise öğrencinin kendisine saldırdığını, olayın da güvenlik kameralarına yansıdığını söyledi.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'ndeki hizmet veren bir eğitim merkezine giden işitme engelli ve otizmli B.E'nin çenesinde yarık, kolunda şişlik ve boynunda tırnak izleri gören anne Bahar E., oğlunu hastaneye götürdü. Bileğinde çatlak da olduğu tespit edilen B.E, tedavinin ardından taburcu edildi.

Anne Bahar B., oğlunun okulda darp edildiğini iddia ederek polise şikayetçi oldu. Bahar E, yaptığı açıklamada, okul müdürünün kendisini arayarak oğlunun düşme sonucu çenesinden küçük bir yara aldığını, okuldaki hemşirenin gerekli tedaviyi yaptığını söylediğini belirtti.  Akşam saatlerinde eve gelen oğlunun ağrıdan dolayı sürekli ağlaması üzerine hastaneye gittiklerini belirten Bahar E,  "Çocuğun boynunda tırnak izleri, çenesinde yara ve kolunda şişlik vardı. Hastaneye götürdük. Röntgende bileğinde çatlak olduğu, çenesinde iki santimlik açılma olduğu söylendi. Yedi saatlik zaman geçtiğini söyleyince yaraya dikiş atmadılar, tetanoz iğnesi yaptılar. Gerekli tedavinin ardından da bizi eve gönderdiler. Hastaneden aldığımız raporun ardından şikayetçi oldum. Çocuğumun dar edildiğini düşünüyorum. Boynundaki tırnak izleri de darp edildiğini gösteriyor" dedi.

'ÖĞRENCİ BANA SALDIRDI'

Okulun öğretmenlerinden Mehmet E. ise darp iddialarının doğru olmadığını aksine öğrencinin kendisini darp ettiğini savundu.

B.E'nin sabah saatlerinde servisle okula geldiğini, kriz geçirmesi üzerine derse girmeyerek bahçede yürümeye başladığını belirtti. Öğrencisini sakinleştirmek ve derse götürmek için konuşmaya çalıştığını anlatan Mehmet E., "Bu sırada B.E. bana saldırmaya başladı. Bana defalarca yumruk attı. Saldırıyı gören diğer öğretmen ve okulun idarecileri bahçeye geldi. B.E. panik yapıp koşarak kaçmaya başladı. Merdivenlere takılarak düştü. Düşmenin etkisiyle çenesinden yaralandı. Okulda görevli hemşire tarafından tedavisi yapıldı. Tedavinin ardından derse girmek istemeyen B.E. okulun bahçesinde tekrar dolaşmaya başladı. Müdürümüz aileyi arayıp bilgi verdi. Hastaneye gidip darp raporu aldım. Olayı her açıdan gören güvenlik kamerası görüntüleri var. Polis merkezinde ifade verdim. Görüntüleri ve darp raporunu da polis merkezine verdim" dedi.

'DÜŞEREK YARALANDI'

Okul Müdürü İlhan Gemalmaz da iddialarının doğru olmadığını, olayın öğrencinin öğretmenine saldırması sonucu yaşandığını belirterek, "Arbede sırasında öğrencimizin ayağı kayarak düşüyor. Yaralanma bu sırada gerçekleşti. Olayla ilgili tutanak tutuldu. Tüm olay da kamera kayıtlarında yer alıyor. Kayıtları da polise verdik" diye konuştu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Diğer yandan B.E.'nin öğretmeni Mehmet E.'ye saldırdığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, B.E.'nin kendisiyle konuşmaya çalışan öğretmeni Mehmet E.'ye yumruk attığı yer alıyor.

DHA

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