Okullar ne zaman açılacak? MEB 2019-2020 takvimi açıklandı!

Okullar ne zaman açılacak? büyük bir heyecanla araştrıılıyor. MEB 2019-2020 takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yeni eğitim takvimi hakkında açıklaması ile birlikte yaz tatilinin kısalacağı biliniyor. 13 hafta olan yaz tatili, öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını kaybedecek kadar okuldan uzaklaşmamaları için 11 haftaya düşürüldü. Peki, yeni eğitim takvimine göre okullar ne zaman açılacak? MEB ise çok geçmeden 2019 - 2020 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2020 eğitim ve öğretim çalışma takvimine dair yeni yazı yayımladı. İşte Bakanlık Orta Öğretim Genel Müdürlüğünden 24 Haziran 2019 tarihi itibariyle illere gönderilen resmi yazı; Daha önceden 2018/12 nolu genelge ile eğitim - öğretim kurumlarında, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacağı belirlenmiş fakat 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusunda eğitim sisteminin daha verimli yürütülmesi amacıyla 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlaması, bu eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görüldü.

MEB 2019-2020 TAKVİMİ AÇIKLANDI!

1- 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında;

a) Birinci dönem, 09 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek.

Uyum eğitimi 05-06 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacak

c) Birinci dönem ara tatili, 18 Kasım 2019 Pazartesi günü başlayacak ve 22 Kasım 2019 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak

ç) Yarıyıl tatili 20 Ocak 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak 2020 Cuma günü sona erecektir

İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak

d) İkinci dönem, 03 Şubat 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak

e) İkinci dönem ara tatili, 06 Nisan 2020 Pazartesi günü başlayacak ve 10 Nisan 2020 Cuma günü sona erecek.

2- Eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi, yukarıda belirtilen tarihler dikkate alınarak, 16/12/1996 tarihli ve 2467 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Çalışma Takvimi" örneği esaslarına göre valiliklerce düzenlenecek.

3- 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak.

EBEVEYNLERE TATİL UYARISI!

Çocukların karnelerini alması ve yaz tatilinin başlamasıyla birlikte ailelerin yaz tatilini çocukları ile nasıl geçirmesi gerektiği hakkında bilgi veren Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Anabilim Dalı Uzman Psikoloğu Damla Alkan, tatil süresinden çok, çocuk için yapılan tatil planın daha büyük önem taşıdığını, bu yüzden de ailelerin çocukların tatil planlarını hem kendi durumlarına göre hem de çocuğun yaşına ve gelişim dönemine uygun yapmasının çocuk için faydalı olabileceğini belirtti.

Ebeveynlerin öncelikle tatilde çocuklarıyla birlikte kaliteli ve verimli bir şekilde vakit geçirmeye çalışması gerektiğini söyleyen Uzm. Psikolog Damla Alkan, ailelerin çocukları ile kaliteli ve verimli vakit geçirmesi ile birlikte aile ilişkilerinin de güçlenebileceğini belirtti. Aynı zamanda kaliteli geçirilen vaktin ebeveynlerin çocuklarını da daha iyi tanımasına ve onları kendi yeteneklerine göre doğru bir şekilde yönlend