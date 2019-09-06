Okula merhaba

Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise hazırlık ile dokuzuncu sınıfa devam edecek öğrenciler için uyum haftası dün başladı. Bu yıl 2 gün sürece okula uyum programıyla, okul öncesi ve ilkokula yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci, ortaokul ve liseye ise yaklaşık 2.5 milyon öğrenci merhaba dedi.

ÖĞRETMENLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Okul heyecanı yaşayan minikleri okulun ilk gününde aileleri de yalnız bırakmadı. Anne ve babalarından ayrılmak istemeyen bazı minikler de ağladı. Anne babalarından ayrılmamak için uzun süre gözyaşı döken minikleri öğretmenleri ikna etmeye çalıştı. Çocukları sınıflardayken koridorlarda bekleyen velilerin de çocukları kadar heyecanlı olduğu gözlendi.

OYUNLA KAYNAŞTILAR

Anaokulu ve birinci sınıflar için “çocuk-aile-öğretmen tanışma”, “okul ve eğitim ortamını tanıma”, “arkadaşlarla oyun oynayarak kaynaşma” gibi etkinlikler düzenlendi. Sınıflarında yeni arkadaşlarıyla tanışan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte çeşitli oyunlar oynadı.

DENETİMLER SIKLAŞTI

Okulun ilk gününde İstanbul polisi de okul çevrelerinde denetimlerini artırdı. Ekipler, şüpheli gördükleri araçları ve kişileri durdurarak didik didik aradı. Okul servis minibüsleriyle sürücüleri de denetlendi. Veliler uygulamayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

ARA TATİL UYARISI

Milyonlarca öğrenci 9 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Yaklaşık 2.5 aydır yaz tatilinde olan öğrenciler bu yıl ilk kez ara tatil uygulamasına geçecek. 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatil yapılacak. Uygulamanın, yeni okumaya geçtikleri dönemde 1. sınıflar için gerilemeye yol açabileceği konusunda uyaran uzmanlar, bu süreçte, çocukların günlük çalışmalarına devam etmeleri, sık sık tekrar yapmaları gerektiğini belirtiyor.