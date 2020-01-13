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13 Ocak 2020 Pazartesi 17:39:08 | Son Güncelleme: 13 Ocak 2020 Pazartesi 17:41:39

Okul sığınağından başarıya uzanan engelli haltercinin azmi

Antalya'da ilkokula annesinin sırtında giden bedensel engelli Öztürk, okulunun sığınağında başladığı halterde 2017'de ulaştığı dünya şampiyonluğundan sonra olimpiyat hedefi için durmaksızın çalışıyor.

Antalya'da altı yıl önce okulunun sığınağında başladığı halterde rekor kırarak elde ettiği dünya şampiyonluğunu olimpiyatlarla taçlandırmak isteyen bedensel engelli Faruk Öztürk, azmiyle dikkati çekiyor.

Kepez ilçesinde Elazığlı bir ailenin dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Faruk Öztürk, iki aylıkken geçirdiği ameliyat sonrası felç kaldı.

Bedensel engelli olarak sürdürdüğü hayatında ilkokula annesinin sırtında giden 22 yaşındaki Öztürk, alınan tekerlekli sandalyenin ardından eğitim hayatının yanı sıra spora yöneldi.

Öztürk, 4 yıl süren tekerlekli sandalye basketbolun ardından, eğitim gördüğü Hüsniye Özdilek Ticaret Meslek Lisesinde antrenörünün yönlendirmesiyle başladığı halterde, 2014'te Türkiye şampiyonu olarak milli takım forması giydi.

Aksaray'da 2014'te düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı başaran Öztürk, 2015'te Macaristan'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda da kaldırdığı 160 kiloyla rekor kırarak şampiyon oldu.

Sonraki üç yılda üst üste Türkiye şampiyonu olan Öztürk, 2017'de Meksika'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda 107 kiloda, kaldırdığı 180 kiloyla dünya ve Avrupa rekoru kırarak başarılarına yenilerini ekledi.

Çalışmalarına Antalya Spor Salonu'nda devam eden Öztürk, olimpiyat madalyasını kazanmayı hedefliyor

"Ülkemin İstiklal Marşı'nı gururla okutuyorum"

Milli sporcu Faruk Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisini hiçbir zaman engelli gibi hissetmediğini, hayattan hiç kopmadığını söyledi.

Hayatına sporun yön verdiğini vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"İlk başlarda okuldaki sığınakta, ders sıraları üzerinde antrenman yaptım. Daha sonra antrenörümün aldığı halter sehpasıyla çalıştım. Engelli olmama rağmen hiçbir zaman normal insanlardan bir farkım olduğunu düşünmedim. Böyle düşünerek büyük başarılar elde ettim. Dünya ve Avrupa şampiyonu oldum. Ülkemin İstiklal Marşı'nı gururla okutuyorum. Bu şekilde inşallah uzun yıllar milli takıma hizmet etmek istiyorum. Bedensel, görme ya da başka bir engeli olan bireyler, hiçbir şekilde kendilerini engelli statüsünde görmesinler. Bu şekilde başarılı olabilirler."

"İyi sporcular yetiştirmek istiyorum"

Öztürk, Avrupa ve dünya şampiyonluğundan sonra artık tek hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu belirterek, "Allah kısmet ederse ve olimpiyat şampiyonu olursam burada kendim gibi iyi sporcular yetiştirmek istiyorum." dedi.

Antrenör Ekrem Celil ise Faruk Öztürk'ün Antalya'da halterdeki ilk bedensel engelli sporculardan birisi olduğunu söyledi.

Öztürk'ün çok hırslı bir sporcu olduğunu aktaran Celil, "Faruk, diğer sporculara çok örnek bir karakter. Bedensel engelli sporcular, onu gördükleri zaman daha çok hırs yapıyor." ifadelerini kullandı.

(AA)

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