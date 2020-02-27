  • Bist 100
    112387
  • Dolar
    6,1681
  • Euro
    6,7556
  • Altın
    326,9620
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bakan Varank'tan koronavirüs açıklaması! Bakan Varank'tan koronavirüs açıklaması!
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e çıktı İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14'e çıktı
İstanbul'da metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı! İstanbul'da metro çıkışında kadını taciz eden şüpheli yakalandı!
Patronunun işçisini döverek öldürdüğü anlar kamerada Patronunun işçisini döverek öldürdüğü anlar kamerada
Hindistan devleti göz yumuyor! Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda 35 Müslüman dövülerek ve yakılarak katledildi Hindistan devleti göz yumuyor! Yeni Delhi'de vatandaşlık yasasına karşı protestolarda 35 Müslüman dövülerek ve yakılarak katledildi
Başkan Erdoğan'dan Hüsnü Mübarek'in ölümü sonrası çarpıcı sözler Başkan Erdoğan'dan Hüsnü Mübarek'in ölümü sonrası çarpıcı sözler
St. Antuan Kilisesi’nde büyük kriz St. Antuan Kilisesi’nde büyük kriz
Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin dava açılan şube müdürü hakim karşısında Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin dava açılan şube müdürü hakim karşısında
Patronunun işçisini döverek öldürdüğü anlar kamerada Patronunun işçisini döverek öldürdüğü anlar kamerada
"Tuvalete gidiyorum" diyerek ayrıldı! Genç kadının feci ölümü "Tuvalete gidiyorum" diyerek ayrıldı! Genç kadının feci ölümü
Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacak Diyanet İşleri Başkanlığı: Yeni umre kaydı alınmayacak
Hamile eşe dayak attı, sadece 8 ay hapisle cezalandırıldı Hamile eşe dayak attı, sadece 8 ay hapisle cezalandırıldı
Hülya Ağansoy vefat etti, sırlarını da mezara götürdü... (Hülya Ağansoy kimdir) Hülya Ağansoy vefat etti, sırlarını da mezara götürdü... (Hülya Ağansoy kimdir)
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de saldırıya uğrayan Muhammed Zübeyir, dehşet anlarını anlattı Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de saldırıya uğrayan Muhammed Zübeyir, dehşet anlarını anlattı
PKK'nın Diyarbakır'daki HDP Şubesi önündeki iki aile daha evladına kavuştu PKK'nın Diyarbakır'daki HDP Şubesi önündeki iki aile daha evladına kavuştu
BM, bombalanan İdlib'e 26 tır insani yardım gönderdi BM, bombalanan İdlib'e 26 tır insani yardım gönderdi
Dünya devi Ferrari'den açılan marka davası Dünya devi Ferrari'den açılan marka davası
Koronavirüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek! Koronavirüsüne yakalandığını yetkililere bildirene 1400 dolar para ödülü verilecek!
Kremlin'den Erdoğan-Putin açıklaması Kremlin'den Erdoğan-Putin açıklaması
Elon Musk'tan hakkındaki komplo teorilerine yanıt: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim Elon Musk'tan hakkındaki komplo teorilerine yanıt: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim
Bakan Pekcan'dan artan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşlar şikayet edebilir Bakan Pekcan'dan artan maske fiyatlarıyla ilgili açıklama: Vatandaşlar şikayet edebilir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok
Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor
Çinli doktor koronavirüsü düşünmeden yere yığılan hastaya suni solunum yaptı Çinli doktor koronavirüsü düşünmeden yere yığılan hastaya suni solunum yaptı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Şubat 2020 Perşembe 14:22:43 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 14:41:55

Okul servisinde unutulan Alperen'in ölümüne ilişkin dava açılan şube müdürü hakim karşısında

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü M.B'nin yargılanmasına başlandı.

İzmir'in Çiğli ilçesinde okul servis minibüsünde unutulmasının ardından yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan dönemin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü M.B'nin yargılanmasına başlandı.

DURUŞMAYA AİLESİ KATILDI

Karşıyaka 8. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.B, taraf avukatları ve Alperen Sakin'in ailesi katıldı. 

M.B, o dönem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde şube müdürü olduğunu, taşımalı eğitim işlerinin kendi uhdesinde bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Taşımalı eğitim sisteminde genellikle kapanan köy okulları ve köyünde okul olmayan mecburi eğitim çağında bulunan çocuklar devletin ödenekleri ile taşıma okullarına taşınırdı. Görev yaptığım Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde bu şekilde hizmet alan sadece engelli öğrencilerin taşımalı eğitimi vardı. 10'dan fazla okulda bu şekilde taşımalı eğitim yapılıyordu. Benim görev ve sorumlu olduğum yer milli eğitimin resmi okullarıyla ilgilidir. Diğer okullardaki taşıma işlemleri ile okulun müdürlükleri ve okul aile birlikleri ile o okulları denetleme yetkisi olanlar ilgilenir. Benim denetim görevim yoktur. Okul araçları ile ilgili bizim görevimiz ve yetkimiz yoktur, bu hususta okul müdürlükleri ve polis yetkilidir. Beraatimi istiyorum." 

Sanık avukatı, müvekkilinin olaydan sorumlu tutulabilmesi için öncelikle görev kavramının açıklığa kavuşması gerektiğini, özel okulların servislerini okul aile birlikleri ve okul müdürlerinin denetlediğini ifade etti. 

Müşteki Serkan Sakin, oğlunu kreşe verdiklerinde tabelasında Milli Eğitim Bakanlığı ibaresinin olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sanığın görev yaptığı milli eğitim şube müdürlüğü olaydan sorumludur. İlçe milli eğitim müdürü ve diğer şube müdürlerinin yargılandığı davada hakim bir şube müdürüne şu soruyu sormuştur. 'Denetim raporlarında servis araçlarıyla ilgili bir tespit yapılmaması hiç dikkat çekmemiştir. Özellikle özel izin belgesinin varlığı neden araştırılmamıştır? Yönetmelik ile rehber personelin hizmet aktiyle görev yapma zorunluluğu varken denetim raporlarında bu husus neden tespit edilmemiştir?' Önceki davadaki şube müdürü de 'Servis araçlarıyla ilgili özel izin belgesi ilçe milli eğitim müdürlüğünde destek hizmetleri bölümünde değerlendirilmesi gereken bir husustur. Benim görev yetkimde değildir. Büyük olasılıkla M.B. (sanık) olabilir.' demişti."

Alperen Sakin'in ailesinin avukatı, sanıktan şikayetçi olduklarını ifade ederek, "Küçük Alperen'in servis aracında unutulmasından servis annesi ve şoförün sorumlu olduğu tespit edilmiştir. Bu kişilerin denetimi ile ilgili milli eğitim müdürlüğünde kimin sorumlu olduğu hususunun sanıktan sorulmasını talep ediyoruz. Bu husus iddianamede belirtilmiş ve denetim görevinin M.H. isimli şahsa ait olduğu bu şahsın da sanık M.B'ye bağlı olduğu anlaşılmıştır." dedi. 

SANIKTAN ŞİKAYETÇİYİM

Alperen'in annesi Buket Sakin ise "Oğlum Alperen'in okulu milli eğitime bağlıdır. Bu nedenle milli eğitim müdürlüğü yetkililerinin olaydan sorumlu olduklarını düşünüyorum. Sanıktan şikayetçiyim." dedi. 

Hakim, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 

ALPEREN İHMALDEN Mİ ÖLDÜ?

İzmir'in Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın halde bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin duruşmalı görülen istinaf mahkemesindeki davada, servis şoförü Taner İşgören'e 6 yıl 8 ay, anaokulu sahibi Yurdagül İşgören'e 7 yıl 6 ay, servis hostesi Dilara K'ye 5 yıl, öğretmen Arzu G'ye 2 yıl 6 ay, okul müdürü Bekir G'ye 3 yıl 20 gün, Ahmet S'ye ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü de 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sakin'in ölümüne ilişkin 3 maarif müfettişi hakkında "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla dava açılmış, 3 müfettiş beraat etmişti. 

Dönemin anaokullarında hizmet veren servis araçlarıyla ilgili olarak Çiğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürü M.B. hakkında da suç duyurusunda bulunulmuştu.

SERVİSTE ÖLDÜĞÜNÜ SAKLAMIŞLAR

Alperen'in kaldırıldığı hastane tarafından hazırlanan ve dava dosyasına giren adli raporu ise çocuğun hastaneye "öğle uykusuna yattığı ve 16.30'da uyanmadığı" iddiasıyla getirildiğini ortaya koydu.

Raporda 15 Ağustos'ta 17.20'de hastaneye getirilen çocuğun bilinci kapalı olduğu, solunum ve nabzının olmadığı ve ölü katılığının gelişmeye başladığı belirtilerek çocuğun duran kalbini çalıştırmak için 50 dakika kalp masajı (Kardiyopulmoner resusitasyon) uygulandığı ve yanıt alınamadığı kaydedildi.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER