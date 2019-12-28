Okul harçlığı için eline aldığı boya sandığını 59 yıldır bırakmadı

Artvin'de 73 yaşındaki Adil Dalmış, 59 yıldır sokaklarda ayakkabı boyayarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Dalmış, okul yıllarında harçlığını çıkarıp ailesine maddi destek sağlamak amacıyla babasının aldığı sandıkla ayakkabı boyacılığına başladı.

Artvin sokaklarında 14 yaşından itibaren ayakkabı boyayarak evine ekmek götüren Dalmış, kentte "Hacı Baba" lakabıyla tanınıyor.

Dalmış, mesleğini son 35 yıldır Halitpaşa Kavşağı'ndaki "Hacı Baba Adil'in Yeri" adını verdiği köşesinde devam ettiriyor.

Adil Dalmış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin bütün sokaklarında ayakkabı boyadığını söyledi.

Daha sonra kendine belirlediği köşede çalışmaya başladığını anlatan Dalmış, hayatı boyunca tek mesleğinin ayakkabı boyacılığı olduğunu dile getirdi.

Mesleğinin zorlukları olsa da işini severek yaptığını belirten Dalmış, "Hayatımdan memnunum. Allah memleketimize zeval vermesin. Bayrağımız inmesin, ezanımız susmasın. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin." dedi.

Çocukluğundan itibaren Artvin sokaklarında bu işi yaptığı için herkesi tanıdığını ifade eden Dalmış, şöyle konuştu:

"Beni sevenler yanıma gelir. Allah'a çok şükür, vatandaşlarımız da beni çok seviyor. 'Hacı Baba' dediler mi tamam. Buradan İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlere göç eden insanlar geldiklerinde yanıma uğrayıp bana ayakkabılarını boyatıyor. Çok iyi dostluklar, arkadaşlıklar edindim. Burada sadece vatandaşların değil vali, emniyet müdürü, belediye başkanı gibi devlet adamlarının da ayakkabısını boyadım."

Dalmış, 59 senedir bu işten kazandığı parayla üç çocuğunu okutup evlendirdiğini söyledi.

Yine kazandığı parayla eşiyle haca gittiğini anlatan Dalmış, "İşime sağlığım elverdiği müddetçe devam edeceğim. Ayakkabı boyacılığından bazen çok bazen az kazansam da Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Artvin’i, memleketimi seviyorum. Buradan bir yere gideceğim de yok." ifadelerini kullandı.

Müşterilerden 72 yaşındaki Orhan Soysal da Dalmış'ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, "Hazır boyalar ayakkabı derisine zarar verdiğinden boyacılara geliyorum. Onlar daha güzel boya yapıyor. Hem sohbet ediyoruz, zaman geçiriyoruz." dedi.

(AA)