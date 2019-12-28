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28 Aralık 2019 Cumartesi 12:55:16 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 12:56:10

Okuduğu haberden etkilenen müteahhit, kaz yetiştiricisi oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde müteahhitlik yapan harita mühendisi Murat Tepeciklioğlu, internetten okuduğu haberden etkilenip kaz çiftliği kurdu.

Tavşanlı-Harmancık kara yolu yakınında kiraladığı 50 dönümlük araziye 8 ay önce kaz çiftliği kuran Murat Tepeciklioğlu, satın aldığı Linda ırkı yaklaşık bin damızlık kaz ile ilk yılda 15 bin civciv üretmeyi hedefliyor.

Murat Tepeciklioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıldır inşaat sektöründe çalıştığını, geçen yıl da ek iş olarak farklı bir sektör arayışına girdiğini söyledi.

İnternette araştırma yaparken okuduğu bir haberde kaz yetiştiriciliğinin iyi gelir getiren bir iş olduğunu öğrendiğini belirten Tepeciklioğlu, "Düşük bir sermaye ile kar marjı yüksek olan bu sektörde faaliyet göstermeye karar verdik." dedi.

Murat Tepeciklioğlu, kaz üreticiliğine ilginin son yıllarda özellikle Doğu Ekspresi ile Kars'a giden yerli turistlerin kaz eti ve yumurtasını tadıp, memleketlerinde de bu lezzetleri aramaya başlamasıyla artış gösterdiğini anlattı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre, Kars, Muş, Ardahan ve Çankırı'dan sonra Türkiye'de en çok kaz yetiştirilen 5'inci ilin Kütahya olduğunu dile getiren Tepeciklioğlu, şöyle konuştu:

"Bu bizi daha da heyecanlandırdı. Kütahya merkez ve ilçelerinde geleneksel yöntemlerle yerli kaz yetiştiriciliği yapılıyor. Bu durum bize bu işi Kütahya'da yapabileceğimizi gösterdi. Daha sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kaz çiftliği kuran girişimcilerden de fikir alarak nisan ayında Linda ırkı yaklaşık bin damızlık kaz aldık. 50 dönümlük araziye çiftlik kurduk ve burada yetiştiriciliğe başladık. Aldığımız profesyonel veterinerlik hizmetiyle yumurta ve civciv sezonuna hazırlık yapıyoruz. İnşallah ilk yıl için hedefimiz 15 bin civciv üretmek olacak."

"Kazın katma değeri yüksek"

Kazın büyük katma değer sağladığını vurgulayan Murat Tepeciklioğlu, "Kazın sadece eti değil, pazarını oluşturabildikten sonra tüyü, yumurtası, ciğeri, bağırsakları, yağı, gübresi, hatta ayak ve gagalarının dahi çok büyük bir gelir kapısı olduğunu, tüm hayvancılık sektörleri içinde en az masrafa ve en iyi gelire sahip olduğunu gördük." diye konuştu.

Tepeciklioğlu, kaz yetiştiriciliğinde başarı sağlaması halinde inşaat yerine ağırlıklı olarak bu sektörde faaliyet göstereceğini de sözlerine ekledi.

(AA)

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