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19 Ekim 2019 Cumartesi 16:19:18 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 16:19:54

Oktay evine havan mermisi düşen vatandaşla telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde havan mermisinin isabet etmesi sonucu evi zarar gören Ahmet Doğan ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde havan mermisinin isabet etmesi sonucu evi zarar gören Ahmet Doğan ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Oktay, Suriye sınırından YPG/PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirilen havan saldırısında, evi hasar gören Ahmet Doğan'ı telefonla aradı.

Doğan'a geçmiş olsun dileklerini ileten Oktay, Doğan'ın açıklamalarını TRT'den izlediğini, saldırı karşısındaki duruşuyla gurur duyduğunu belirtti.

Oktay, "Vatandaşlarımız dimdik durduğu sürece yapamayacağımız, başaramayacağımız şey yok." ifadesini kullandı.

Doğan'ın, "Evsiz yaşanır ama vatansız yaşanmaz." değerlendirmesi üzerine Oktay, şunları kaydetti:

"Evet, evsiz yaşanır ama vatansız yaşanmaz. Bunu sizin söylemeniz bizim için çok önemli. Bizi başarıya götüren şey milletimizin bu birliği. Mehmetçiğimiz ve Suriye Milli Ordusu gereken cevabı çok net bir şekilde verdi. Sınır hattımızda güvenle yaşayacaksınız."

Oktay, Doğan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ve selamını da iletti.

(AA)

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