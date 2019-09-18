Oktar’dan komik savunma: Ben tutuklanınca dolar fırladı

Kendini savunan Oktar, yanındaki kişilerin kendisini çok sevdiğini, verdikleri ifadelerde kendisine iftira attıklarını öne sürdü. Mahkeme Başkanı’nın “Özgür iradeleriyle ifade vermediler mi” sorusuna Oktar; “Hayır, korktular. İngiliz derin devleti mahkemenizi kullanmak istiyor. Tutuklandıktan sonra dolar 3.70’ten 5 liraya çıktı” dedi. Adnan Oktar, ‘Kedicik’ olarak adlandırdığı kadınlarla cinsel münasebeti olup olmadığı sorusuna ise “Onları Allah aşkıyla seviyorum” şeklinde yanıt verdi.

DAVUL ZURNA ÇALDIRDI

Oktar örgütü tarafından tutuklatıldığını öne süren Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu eski İl Başkanı Mahmut Alan, Silivri Cezaevi’nin önünde davul zurna çaldırıp oynadı. Alan, “Ben tutuklandığımda canlı yayında dansöz oynatmıştı. Adnancığım izle beni” dedi.