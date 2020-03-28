Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor

  • Bist 100
    88125
  • Dolar
    6,4510
  • Euro
    7,1898
  • Altın
    338,0610
İstanbul
6 / 13
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili çift yönlü araç trafiğine kapatıldı
Kadın hükümlüler maske üretiyor Kadın hükümlüler maske üretiyor
Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti Almanya'da bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek
İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor İstanbul'un giriş ve çıkışlarında sürücü ve yolcuların ateşi ölçülüyor
İletişim Başkanlığı gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı İletişim Başkanlığı gazeteciler için Kovid-19'a karşı dikkat edilmesi gerekenler rehberi hazırladı
'Koronavirüslüyüm' dedi market görevlisinin yüzüne öksürdü! Terör suçundan yargılanacak 'Koronavirüslüyüm' dedi market görevlisinin yüzüne öksürdü! Terör suçundan yargılanacak
ABD'de koronavirüsten bir bebek hayatını kaybetti ABD'de koronavirüsten bir bebek hayatını kaybetti
Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı! Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Haluk Levent ve futbolculardan büyük dayanışma Haluk Levent ve futbolculardan büyük dayanışma
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta karantina altındaki köyle ilgili bilgi aldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Yozgat'ta karantina altındaki köyle ilgili bilgi aldı
Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü Akaryakıt istasyonunda silahlı saldırı: 1 ölü
AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB, koronavirüs krizinin başlangıcında 'boşlukta' kaldı AB Komisyonu Başkanı Leyen: AB, koronavirüs krizinin başlangıcında 'boşlukta' kaldı
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayısı artıyor
Ukrayna'dan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı Ukrayna'dan gemiyle gelen 34 TIR şoförü karantina altına alındı
Trump'tan 'zorunlu karantina' açıklaması Trump'tan 'zorunlu karantina' açıklaması
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı
Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini aştı Dünyada Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bini aştı
Fransa'da ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi Fransa'da ölenlerin sayısı 2 bin 314'e yükseldi
Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor
Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinaya alındı Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinaya alındı
İstanbul Valisi Yerlikaya, koronavirüse ilişkin yeni tedbirleri açıkladı İstanbul Valisi Yerlikaya, koronavirüse ilişkin yeni tedbirleri açıkladı
Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi Yurt dışından gelen 159 kişi Düzce'de yurda yerleştirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Mart 2020 Cumartesi 21:33:31 | Son Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 21:35:09

Öğretmenlerden öğrencilere uzaktan psiko-sosyal destek hizmeti başlıyor

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, koronavirüs önlemleri kapsamında evde uzaktan öğrenim gören öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal durumlarını izlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere "Evde Kal-Öğretmenin Yanında" çalışması başlatıldı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında evde uzaktan öğrenim gören öğrencilerin akademik ve psiko-sosyal durumlarını izlemek ve gerekli yönlendirmeleri yapmak üzere "Evde Kal-Öğretmenin Yanında" başlıklı çalışma başlattı.

İl Mili Eğitim Müdürü Turan Akpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim sürecinin 30 Nisan'a kadar devam edeceğini hatırlattı.

Küresel ve ulusal düzeyde olağanüstü günler yaşanan bu dönemde "önce sağlık, insan ve hayat" anlayışından ayrılmadan eğitim ve öğretim sürecinin devamı ilkesinden yola çıktıklarını dile getiren Akpınar, şu bilgileri verdi:

"Bu süreçte öğretmenlerin, okul yöneticilerinin ve velilerin eğitim ve öğretim gündemli görüşmelerini sağlamak, uzaktan eğitim alan öğrencilerin psiko-sosyal ve akademik durumlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla Evde Kal-Öğretmenin Yanında adlı çalışma başlatıyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimiz öğretmenleri tarafından haftada en az bir kez telefon ve internet imkanları ile aranacak. Çalışmayla öğrencilerimizin bu süreçteki duygu ve öğrenme imkanlarına aktif katılım durumları, akademik, duygusal ve sosyal destek ihtiyaçları, evde zamanlarını nasıl planlayıp nasıl değerlendirdikleri, aile içi iletişim gibi boyutların takip edilmesi ve desteklenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmamızda ailenin ihtiyaçları, çocukların ve ebeveynlerin yaşadığı korku, kaygı gibi durumların çocukların üzerindeki etkileri gözlemlenecek, takip edilecek ve gerekli destek için yönlendirmeler yapılacak."
Öğrencilerle haftada en az bir kez uzaktan iletişim kurulacak

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile şube rehber öğretmenlerinin kendi sınıflarındaki öğrencilerle haftada en az bir kez uzaktan iletişim kuracaklarını anlatan Akpınar, öğretmenlerin sorularına alınan yanıtlara ve açıklamalara göre öğrencilere destekleyici ve güçlendirici yönlendirme ve bilgilendirmeler yapılacağını söyledi.

Öğrencilerin sağlıklı gelişimi için aile, okul ve toplum iletişiminin ve iş birliğinin devam etmesinin önemine dikkati çeken Akpınar, "Böyle bir dönemde eğitimciler, proaktif davranarak öğrencilerin ihtiyaçlarını evinden de takip ederek bugün ve gelecekte ortaya çıkabilecek sorunların önlenmesinde rol alabilir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER