Öğretmenler Günü'ne kendin yap hediyeleri: Öğretmenler Günü el yapımı hediye örnekleri haberimizde

Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. En sevdiğimiz kıymetli öğretmenlerimizin en özel, en anlamlı günü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü geldi çattı. Bugün Pazar günü olması nedeni ile Öğretmenler Günü yarın Pazartesi günü okullarda öğrenciler, öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü kutlayabilecek. Öğrenciler yarın öğretmenlerine el yapımı hediyelerini de vermek istiyor. El yapımı hediyeler öğretmenleri en çok duygulandıran ve sevindiren hediyeler oluyor. Bu nedenle benzersiz ve el yapımı özel hediye fikirleri arama motorlarında yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Öğretmenler Günü'ne kendin yap hediye örnekleri haberimizde yer alıyor.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ EL YAPIMI HEDİYE ÖRNEKLERİ

1- RESİMLİ POST-İT KUTUSU

Öğretmeninizin çalışma masasında kullanabileceği hoş bir post-it kutusu hazırlamak ister misiniz? Bir fotoğrafla süsleyebileceğiniz bu masa aksesuarı öğretmeniniz için hem kullanışlı hem de manevi anlamda güçlü bir hediye olacak. Yaratıcılığınızı ve el becerilerinizi konuşturabileceğiniz el yapımı post- it kutusu yapımında kullanacağınız malzemeler; mukavva, oluklu kağıt, desenli karton, makas, cetvel, yapıştırıcı, kalem.

8,5 x 8,5 cm ölçülerinde kestiğiniz mukavvanın etrafını oluklu kağıt ile kaplayın. Daha sonra önünden kağıt alınabilmesi için ön kısımda yarım daire şeklinde bir kısmı makasla keserek çıkartın. 10 x 10 cm ölçülerindeki ince kartonları fon kağıdı ile kaplayın. Renkler ve desenler tamamen sizin zevkinize kalmış.

10 x 23,5 cm ölçülerindeki fon kağıdını 10; 13,5 ve 18,5 cm’lik bölgelerinden çizerek kıvırın. 10 x 10 cm ölçülerinde olanın birini alta, diğerini de kapağa gelecek şekilde diğer fon kağıdı ile yapıştırın. Daha sonra da bu bölgenin üstüne post- it kabının önünden görülecek şekilde öğretmeninizle bir fotoğrafınızı koyun. Ve öğretmenler günü için hediye yapımı bitmiş oluyor.

Yaparken sizi çok zorlamayacak ve zevkli bir hal alacak post – it kabı öğretmeninizin çok hoşuna gidecek bir hediye olacaktır.

2- ŞELALE MEKTUBU

Öğretmenler günü için hediyeler nasıl yapılır diye düşünenlerdenseniz size öğretmeninize duygularınızı bir sel gibi akıtacağınız şelale mektubu fikrini öneriyoruz. Öğretmenler gününde öğretmeninize aldığınız hediye ile birlikte verebileceğiniz bu sürpriz mektup sizden kalacak etkileyici bir hatıra olacaktır.

Bundan sonrası tamamen size kalmış, öğretmeninizle birlikte çekildiğiniz fotoğraflarınızı kullanabilir, kalpli veya desenli stickerlar ile güzel bir görüntü kazandırabilirsiniz. İçerisinde öğretmeniniz için anlamlı bir şiir veya güzel bir mesaj yazabilirsiniz.

3- RENKLİ KAĞITLARDAN DOSYA

Öğretmenlerin en çok kullandığı eşyalardan biri de dosyalardır. Bunu düşünerek öğretmeninize el yapımı şık bir dosya hazırlayabilirsiniz. Öğretmenler günü için evde yapılabilecek hediyeler arasında yapımı kolay ve hoş bir seçenek.

Malzemeler: Renkli kitap kaplığı, renkli fon kağıdı, eski kitap kabı, makas, yapıştırıcı.

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri toparladıktan sonra ilk olarak dosyanın içerisi için düşündüğünüz düz renkli kaplığı zikzak şeklinde iç içe gelecek şekilde kesip birleştirin. Ardından eski kitap kabını desenli, şık bir kaplık ile güzel bir şekilde kaplayın. Dosyanın iki kapağına ayrım noktalarından itibaren mukavva yerleştirmeniz daha sağlam bir ürün ortaya çıkarmanızı sağlayacaktır.

Başta kesip birleştirmelerle oluşturduğunuz zikzak şeklindeki kısmı kitap kabının ortasına gelecek şekilde yerleştirin. Böylelikle öğretmenler günü için hediye yapımı tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi, öğretmenler günü hediyesi nasıl yapılır diye endişe ve tereddüde kapılmaya hiç gerek yok. Kısa bir zaman ve uygun bir maliyet ile sizin emeklerinizden oluşan hoş bir hediye ortaya çıkarabiliyorsunuz.

4- ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÇİÇEK YAPIMI

Öğretmenler Günü hediyesi denilince akla gelen seçeneklerden biri de çiçekler oluyor. Bu özel günde öğretmene verilen bir çiçek öğretmeni çok mutlu edebiliyor. Ancak böyle sıradan bir fikirle yetinemeyecekler için öğretmene çiçek yapımı iyi bir tercih olacaktır.

Öğretmenler günü için evde yapılabilecek hediyeler arasında oldukça basit ve eğlenceli bir şekilde hazırlanan keçe çiçekleri güzel bir vazo içerisinde sunarak hem farklılık yaratır hem de öğretmeninizi çok etkileyebilirsiniz.

Malzemeler: Renkli keçeler, makas, kurdele, silikon tabancası, saplar için önceden toplanmış çalılar veya ağaç dalları, kalem.

Hazırlanışı:

Öncelikle keçelerden her çiçek için 3-4 tane kalp şeklinde keserek biriktirin. Yapraklar için yeşil keçe kullanabilirsiniz. Kestiğiniz kalpleri dalların ucuna silikon tabancayla iç içe gelecek şekilde aralıklarla yapıştırın, bu kısım sizin el becerilerinize kalmış. Yapıştırma işlemini tamamladıktan sonra sağlamlaşması için çiçeğin dibini yeşil bir kurdele ile sıkıca sarın ve kurdelenin ucunu da silikon tabancası ile yapıştırın. Yaprakları da dalın orta kısımlarına doğru yine silikon tabancası yardımıyla tutturun.

5- PARMAK İZLİ VE YAZILI SAKSI

Öğretmeninize sunabileceğiniz hediyelerimizden ilki parmak izli ve yazılı saksı. Bu saksıyı istediğiniz şekilde kendi ellerinizde desenlendirerek öğretmeninize sunabilirsiniz. Sadece desen değil istediğiniz bir yazıyı da saksının üzerine taşıyabilirsiniz. Böylece daha farklı ve özel bir hediye ortaya çıkacaktır. Bu hediyenin hazırlama aşamasında öncelikle toprak bir saksı edinin. Sonrasında istediğiniz renkte uygun bir boyayla saksıyı boyamanız gerekiyor.

Desenlendirme içinse bu boyanın rengi üzerinde belirgin olacak renklerde boyalar seçin ve bunlarda istediğiniz deseni ve yazıyı saksı üzerine taşıyın. Sonrasında saksıyı kurumaya bırakabilirsiniz. Bu işleminde sona ermesiyle saksınız hazır olacaktır. Saksıyı hazırladıktan sonra içine istediğiniz bir çiçeği de dikerek sulayın. Sonrasında çiçek saksınızı öğretmeninize verebilirsiniz.