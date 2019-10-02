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02 Ekim 2019 Çarşamba 13:18:29 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 13:30:24

Öğrencisinin okulla arasındaki engelleri kaldırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmenlik yapan Alime Taşcı, bedensel engeli nedeniyle okula gidemeyen İsmail Nişo'ya evde eğitim vererek okuma yazmayı öğretti.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Dedeler Köyü Şehit Piyade Er Metin Artık İlkokulunda 5 yıldır görev yapan Taşcı, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Evde Eğitim Hizmeti" kapsamında 13 yaşındaki İsmail'e evde ders vermeye başladı. 

Yaklaşık bir aydır öğrencinin evine giderek ders anlatan, eğitimiyle yakından ilgilenen Taşcı, 1. sınıfa kaydı yapılan Nişo'ya kısa sürede okuma yazmayı ve sayıları öğretti. 

Öğretmeniyle kurduğu iletişim sayesinde engellerini unutan, hayata bakışı değişen İsmail, aldığı eğitimle İstiklal Marşı'nı da ezbere okumaya başladı. 

Taşcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsmail'in bu zamana kadar fiziksel problemlerinden dolayı okula gelemediğini söyledi.

Bakanlığın uygulaması kapsamında öğrencinin evine giderek ders vermeye başladığını ifade eden Taşcı, şunları kaydetti:

"İsmail umduğumdan daha iyi çıktı. Okuma ve yazmayı, harfleri öğrendi. Daha önce özel eğitim öğrencisine ders vermemiştim. Ailesiyle tanıştım ve hepsiyle kaynaştık. Dersler de güzel geçiyor. Daha önce ders almayan bir öğrenciye okuma yazmayı, İstiklal Marşı'nı öğrettik. Bu gurur verici bir durum. Özel öğrenciye ders vermek ayrı bir duygu ve çok eğlenceli. Meslektaşlarımızın bu konuda daha fazla duyarlılık göstererek böyle öğrencilerle vakit geçirmesini istiyoruz."

İsmail Nişo ise öğretmeninin ilgisiyle okuma azminin arttığını belirterek, "Öğretmenim sayesinde okumayı öğrendim, çok mutluyum. Öğretmenimi çok seviyorum." dedi.

Ailesi de İsmail'in her sabah heyecanla uyanarak öğretmeninin yolunu gözlediğini anlattı. 

AA

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