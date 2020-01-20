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20 Ocak 2020 Pazartesi 17:27:23 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 17:30:27

Öğrencilerin izlediği tiyatro oyununda tabancalı sahneler tepki çekti

Zonguldak'ta bir lisede öğrencilerin izlediği tiyatro oyununda tabancalı sahneler dikkat çekti. İlk defa tiyatroyla tanışan öğrencilere izletilen tiyatro oyununun çocuklara uygun olmadığını düşünen ADD Ereğli Şube Başkanı Yusuf Arslan, oyunun özellikle ilk perdesinin bazı izleyicileri rahatsız ettiğini doğruladı

Ereğli'de Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi'nde özel bir organizasyon şirketi ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin girişimiyle, önceki gün tiyatro oyunu sahnelendi. Arkadaşlık ve dostluğu anlatan 'Fareler ve İnsanlar' isimli tiyatro oyuna, Atatürkçü Düşünce Derneği Ereğli Şubesi, köylerde yaşayan çocukları davet etti. Çaylıoğlu, Ormanlı, Çayırlı, Danışmentli köylerinde yaşayan çoğunluğu lise öğrencisi 75 çocuk, ilk kez tiyatro izlemek için salonu doldurdu. Ereğli Cumhuriyet Başsavcısı Hüzeyfe Yücedağ ve dernek üyeleri de tiyatroyu izledi. Ellerinde tabanca olan oyuncuların izleyici kapısından girerek senaryo gereği tabancaları ateşlemesi, salondaki çocukları korkuturken, bazı sahnelerdeki argo cümleler ise izleyicileri rahatsız etti. İzleyicilerin bir kısmı, oyunun ilk perdesinin tamamlanmasının ardından salonu terk etti. 

ADD BAŞKANI ARSLAN: TEPKİLER BİZE DE GELDİ

İlk defa tiyatroyla tanışan öğrencilere izletilen tiyatro oyununun çocuklara uygun olmadığını düşünenler oyuna tepki gösterdi. ADD Ereğli Şube Başkanı Yusuf Arslan, oyunun özellikle ilk perdesinin bazı izleyicileri rahatsız ettiğini doğruladı. Oyundaki tabanca ve argo cümlelerin daha çok ilk perdede olduğunu anlatan Arslan, "Oyunun böyle olacağını bilmiyordum. Biz tiyatrocuların sahne içindeki konuşmalarına müdahale etmiyoruz. Biz sadece aile bağlarını, arkadaşlığı anlatıyor diye biliyorduk. Kitabı da arkadaşlığı ve dostluğu anlatıyordu. Sonra bu şikayetler bana da geldi. Özellikle büyükler korkmuş. Genel anlamda oyundan çıkanlar güzel mesajlar verdi. 'İlk defa tiyatro izledik çok güzeldi teşekkür ederiz' diyen çocuklar da vardı. Teşekkür mesajları daha çok geldi. Biz de tiyatroyu burada seçerken aile bağlarına dikkat ediyoruz. Daha önce izlemedik ve müdahale edemiyoruz. Argo içerikli konuşmalar olmasın diyemiyorsunuz ama genel anlamda iyi eleştiriler geldi. İlk yarı çıkanlar olmuş tiyatrodan. İkinci yarıyı izleyenler ise beğenmiş. Bundan sonra tiyatroyu seçerken daha dikkatli olacağız" dedi.

(DHA)

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