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09 Ocak 2020 Perşembe 12:13:48 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 12:15:06

Öğrencilere ücretsiz servis hizmeti sunan muhtar gönüllerde taht kurdu

Kars'ın Kağızman ilçesinin Toprakkale Mahallesi Muhtarı Bayşar, evleri okula uzak olan çocukların çetin kış şartlarında mağdur olmaması için satın aldığı minibüsle öğrencilere ücretsiz servis hizmeti veriyor.

Okulları uzak olan çocukların dondurucu soğukların yaşandığı ilçede mağdur olmaması için mahalleliye verdiği sözü yerine getiren Sinan Bayşar, kendi imkanlarıyla aldığı minibüsle çocukları her sabah evlerinden alarak okula götürüyor.

Son ders zili çaldığında da öğrencileri tekrar ikametlerine bırakan Sinan Bayşar'ın çocukların eğitimi için yaptığı fedakarlık takdir topluyor.

Muhtar Bayşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki çocukların uzak olması nedeniyle okula gidip gelmekte zorluk yaşadığını söyledi.

Mahalleliye verdiğim sözü tuttum"


Öğrencilerin servisle gidip gelmesi için gerekli yerlere müracaata bulunduğunu ifade eden Bayşar, "Yetkililere müracaat ettim, onlar da 'Belediye sınırlarında olduğundan servis veremeyiz' dediler. Ben de 'Eğer servis işinizi çözemezsem, bir servis alıp sizi okula getirip götüreceğim' diye söz vermiştim. Böyle olunca sözümde durdum ve minibüs aldım." dedi.

Sinan Bayşar, kış şartlarında özellikle kız çocuklarının sıkıntı yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu 'Haydi Kızlar Okula' kampanyasına bizler de destek olmak istedik. Kız çocuklarımızın evleri uzak olduğu için okula göndermek istemiyorlardı. Velilerimiz bu konuda haklılardı, çünkü okulla ev arasındaki mesafe 2 bin, 2 bin 500 metre civarında. Okul yolunda başı boş sokak köpekleri bulunmakta. Çocuklarımızı her sabah 07.30'da evden alıyoruz, 14.00 ve 15.00 saatleri arasında tekrar evlerine bırakıyoruz. Küçük ana sınıfı öğrencilerimiz var, bunların da bu mesafeyi yürüyebilmeleri imkansız, bunlar için büyüklerden ayrı bir sefer yapıyoruz."

"Bu hizmeti vermekten büyük mutluluk duyuyorum"

Öğrencilere bu hizmeti ücretsiz verdiğini anlatan Bayşar, minibüsü kendi imkanlarıyla satın aldığını dile getirdi.

Aracın yakıt masrafını da kendisinin karşıladığını aktaran muhtar Bayşar, "Her gün fedakarlık yaparak çocuklarımızı okula ulaştırıyoruz. Çocuklara böyle bir hizmet vermekten büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Asiye Yücem de Sinan Bayşar'ın kendilerini evden okula, okuldan da eve götürdüğünü anlatarak, eğitimlerine sağladığı desteklerinden dolayı teşekkür etti.

(AA)

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