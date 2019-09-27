27 Eylül 2019 Cuma 21:32:34 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 21:33:26
Öğrenci servisi kaza yaptı: Onlarca yaralı var
Trabzon'un Araklı ilçesinde öğrenci servisi ile iş makinesinin çarpışması sonucu aralarında öğrencilerin de bulunduğu 24 kişi yaralandı.
Hüseyin Aslantürk idaresindeki 61 S 5662 plakalı öğrenci servisi, Araklı-Bayburt kara yolu Dulköy Köprüsü mevkisinde, Ömer Lütfü Bayram yönetimindeki Trabzon Büyükşehir Belediyesine ait iş makinesi ile çarpıştı.
İş makinesi operatörü gözaltına alındı.
Yaralanan 24 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
AA-İHA
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