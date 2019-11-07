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07 Kasım 2019 Perşembe 12:07:57 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 12:57:21

Oğlunu öldürüp cesedini yol kenarına attı, 11 yıl sonra yakalandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde 2008 yılında yol kenarında cesedi bulunan Bülent Erdem’in (30) katili o yıllarda bulunamadı, olay faili meçhul kaldı. Dosyayı yeniden açan Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Bülent Erdem’i öldürüp, cesedini yol kenarına attığı suçlamasıyla babası Necmi Erdem’i (68) gözaltına aldı.

Olay, 8 Aralık 2008 günü Karamürsel’de meydana geldi. Gölcük ile Karamürsel arasında bulunan Tepeköy mevkiinde tabanca ile öldürülmüş bir erkek cesedi bulunması üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri, cesedin sağır ve dilsiz olduğu anlaşılan Bülent Erdem’e ait olduğunu belirledi. Erdem’in Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan ailesine haber verilmesi üzerine ifade veren aile, oğullarının bir araç kiralama firmasından kiraladığı otomobil ile kaza yaptığını ve firmadaki kişilerin kendilerinden sürekli para istediğini söyledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bu yönde yoğunlaşarak çok sayıda kişiyi sorguladı. Aylar süren araştırma sonrasında ekipler bir sonuca ulaşamayarak dosyayı faili meçhul şekilde rafa kaldırdı.

DOSYA YENİDEN AÇILDI

Geçen ekim ayında Kocaeli’ye atanan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun talimatı sonrasında dosya Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden açıldı. Dosyadaki delilleri tek tek yeniden inceleyen ekipler, öldürülen Bülent Erdem’in babası Necmi Erdem’in ifadelerinde tutarsızlıklar olduğunu gördü. Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, ifadesinde olay günü oğlunu otobüs ile Balıkesir’den Kocaeli’ye gönderdiğini söyleyen babanın aslında oğluyla birlikte Kocaeli’ye geldiğini belirledi. Olay mahallinde ve dosyadaki deliller üzerinde tekrar inceleme yapan ekipler, baba Necmi Erdem’in aynı gün cesedin bulunduğu bölgeye de gittiğini tespit etti.

BABA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Soruşturmayı tamamlayan polis ekipleri, halen Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yaşayan baba Necmi Erdem’i 6 Kasım’da gözaltına alarak Kocaeli’ye getirdi. İl Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki ifadesinde her şeyi itiraf eden baba Necmi Erdem’in, olay günü oğluyla birlikte kendisine ait otomobille Kocaeli’ye geldiğini, yol boyunca araç kiralama firmasına olan borcundan ötürü çıkan kavgada boğuşma sırasında oğlunun belindeki silahı alarak ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Daha sonra oğlunun cesedini yol kenarına bırakarak Balıkesir’e geri dönen Necmi Erdem’in, jandarma tarafından arandıktan sonra da ifadelerinde şüpheleri oto kiralama firmasına yönlendirdiği belirlendi.

EŞİNE SÖYLEMEDİ

Oğlunu öldüren Necmi Erdem’in aradan geçen 11 yılda olayı eşi ile bile paylaşmadığı, anne H.E.’nin ise yıllardır oğlunun katilinin bulunması için resmi makamlara çok sayıda başvuru yaptığı ortaya çıktı.

OTOMOBİL İNCELENECEK

Olayın içerisinde gerçekleştiği otomobil polis ekipleri tarafından baba Necmi Erdem’in Balıkesir’de yaşadığı evin önünde hurda halde bulundu. Polis ekipleri tarafından incelenmek üzere otomobile de el konuldu. Emniyette her şeyi itiraf eden baba N.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karamürsel Adliyesi’ne sevk edildi.

(DHA)

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