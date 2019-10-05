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05 Ekim 2019 Cumartesi 15:30:28 | Son Güncelleme: 05 Ekim 2019 Cumartesi 15:32:36

Oğlunu öldüren baba serbest kaldı

İzmir'de lise öğrencisi oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldüren babanın yargılandığı davada mahkeme heyeti, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Geçen şubat ayında İzmir'in Konak ilçesi İnönü Caddesi'nde 18 yaşındaki Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Özgizler, sürekli içki içen babası Sertaç Özgizler ile bu nedenle tartışmaya başladı.

KANLAR İÇERİSİNDE CAN VERDİ

Tartışma sırasında da alkollü olan Sertaç Özgizler, mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, can havliyle evden çıktı.
Genç, koşarak indiği birinci katta yığılıp kaldı. Bina sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, liseli gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

İLK BAŞTA MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan baba hakkında 'çocuğunu kasten öldürmek' suçundan dava açıldı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Sertaç Özgizler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma savcısı, sanığın oğluna yönelik eyleminin olası kastla gerçekleştiğine kanaat getirerek, müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Bakanlık avukatı Özen de sanığın işlediği suç bakımından indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

AVUKAT: 'KASTEN ÖLDÜRME' DEĞİL

Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık, "Benim oğlum ölmüş, ben zaten gitmişim. Ben oğlunu çok seven bir babayım. Ben ona zarar vermedim." dedi. Sanık avukatı ise tanık beyanlarının çelişkili olduğunu, müvekkilinin eyleminin ‘kasten öldürme’ suçuna değil, ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ eylemine uyduğunu öne sürdü. Avukat; ölenin, sanığın oğlu olması bakımından cezaya yer olmadığını savunarak, beraat ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.

"TAKSİRLE ÖLÜME SEBEBİYET"

Mahkeme heyeti, sanığın oğluna yönelik eyleminin taksirle ölüme sebebiyet verme niteliğinde olduğuna ve maktulun oğlu olması nedeniyle mağdur olduğuna kanaat getirerek, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığa ruhsatsız bıçak taşıma ve bulundurma suçundan verilen 5 ay hapis ile 20 gün adli para cezası da ertelendi. Sanığın, tutuklu kaldığı sürede göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

KARARA MUHALEFET ŞERHİ

Öte yandan mahkeme heyetinde bulunan bir üye hakim, karara muhalefet şerhi koydu. Üye hakim gerekçe olarak ise sanığın duruşmalarda çelişkili ifadeler vermesini gösterdi.

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