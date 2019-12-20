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20 Aralık 2019 Cuma 16:43:08 | Son Güncelleme: 20 Aralık 2019 Cuma 16:46:14

Oğlunu boğarak öldürüp, intihar girişiminde bulunmuş

Hatay'da, 150 metre yükseklikten otomobiliyle uçuruma yuvarlanıp yaralanan Gökben O.'nun, 2 yaşındaki oğlu Efe'yi boğarak öldürdükten sonra otomobiliyle intihar girişiminde bulunduğunu itiraf ettiği iddia edildi.

Çarşamba akşamı meydana gelen olayda, Gökben O.'nun kullandığı otomobil, Döver Mahallesi'nde, yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Eşinin kaza yapıp yaralandığı bildirilen Mehmet O., hemen kaza yerine gitti. Ancak 2 yaşındaki oğlunun otomobilde olmadığını gördü. Bunun üzerine Subaşı Mahallesi'ndeki evine giden baba, oğlu Efe'yi yatağında hareketsiz yatarken buldu. Babanın ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından küçük Efe'nin cansız bedeni, Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi  morguna gönderildi. Yapılan otopsinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen küçük çocuk, bugün Zülüflühan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kazanın ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve bir süre kapalı kalan bilinci açılan annenin, ilk ifadesinde oğlunu boğarak öldürdüğünü söylediği iddia edildi. Tedavisi süren genç kadının bir süredir ailevi problemler yaşadığını, oğlunu öldürdükten sonra da otomobiliyle uçurumun kenarına gidip, intihar girişiminde bulunduğunu anlattığı öne sürüldü.

Annenin, taburcu edildikten sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Gökben O.'nun 5 Ocak günü, İskenderun ilçesinde babası tarafından şiddet uygulanarak öldürülen 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz ile ilgili yapılan bir paylaşımı sosyal medya hesabından paylaşıp, 'Diyecek söz bulamıyorum, Allah senin belanı versin, senin gibi baba olmaz olsun' yazdığı görüldü.
(DHA)

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