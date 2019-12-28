Oğluna yaptığı pastadan aldığı ilhamla dünyaca ünlü şef oldu

Çocuğunun doğum gününde yaptığı pastayla, pasta sanatı ustası olmaya karar veren Tuba Geçkil'in dünyaca ünlü birçok siyasetçi, sanatçı ve oyuncunun gerçeğini aratmayan büst pastaları ilgi görüyor.

Aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi de olan Geçkil, oğlunun sevdiği çizgi film karakterinin oyuncağından esinlenerek yaptığı doğum günü pastasını beğenmesiyle bu alanda kariyer yapmaya karar verdi.

Daha sonra kendi çabalarının yanı sıra birçok eğitim alan Geçkil, katıldığı yarışmalarda birçok madalya aldı. Geçkil, Almanya'da 4 yılda bir düzenlenen dünyanın prestijli aşçılık yarışmalarından IKA Culinary Olympics'te de 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Mesleğini severek yapmaya devam eden Geçkil'in dünyaca ünlü siyasetçi, sanatçı ve oyuncuların gerçeğini aratmayan büst pastaları da ilgi görüyor.

Geçkil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun doğum gününde şeker hamuruyla yaptığı doğum günü pastasının ailesi tarafından beğenildiğini söyledi.

Oğlunun en sevdiği çizgi film karakterinin pastasını yaptığını dile getiren Geçkil, şöyle konuştu:

"Pastanın aynısını yaptım. Önce nasıl yaptığıma inanamadım. Bitirdikten sonra 'Bu iş benim işim, bu sektörde kesinlikle olacağım, bundan sonra bunu çalışacağım ve pastacı olacağım' dedim. Butik pastacılığa bu şekilde girdim. Birçok sanatsal çalışmalarım da oldu. Sanatla iç içe bir ailede büyüdüğüm için çoğu sanat dalını deneyimleme fırsatım da oldu. Zaten resim alanında çalışmalarım vardı. Görsel çalışmalara olan ilgim pastacılıkla tanışmamla beni farklı bir alanın içine dahil etti. Bu bağlamda elle dokunarak bir şeyler yapmak, ortaya bir şeyler çıkarmak noktasında sanatın pastayla buluştuğu yerdeyim."

Yurt içi ve dışında dünyaca ünlü isimlerin büst ve 3D pastalarını yaptığını dile getiren Geçkil, "Bu kapsamda ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merkel gibi siyaset dünyasından kişilerin pastalarını çalıştım. Yine dünyaca ünlü film yıldızları ve çizgi film karakterlerinin pastalarını da yaptım. Tüm bunlar birçok kesimden ilgi görüyor." diye konuştu.

(AA)