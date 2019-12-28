  • Bist 100
    113684
  • Dolar
    5,9587
  • Euro
    6,6619
  • Altın
    289,2250
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM yükseköğretim bursu sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM yükseköğretim bursu sonuçları açıklandı mı?
Samsun Büyükşehir Belediyesi üretilecek her 2 yerli otomobilin 55’incilerine talip Samsun Büyükşehir Belediyesi üretilecek her 2 yerli otomobilin 55’incilerine talip
Hollywood'u sallayan iddia! Jeniffer Aniston ve Brad Pitt yeniden aşk mı yaşıyor? Hollywood'u sallayan iddia! Jeniffer Aniston ve Brad Pitt yeniden aşk mı yaşıyor?
Altın yükselişine 2020'de devam edebilir Altın yükselişine 2020'de devam edebilir
AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacak AVM'ler yılı 160 milyar TL ciro ile kapatacak
Devlet 'İstanbul Havalimanı'ndan 7 kat fazla kazanacak Devlet 'İstanbul Havalimanı'ndan 7 kat fazla kazanacak
İkinci el araç piyasasında canlılık sürecek İkinci el araç piyasasında canlılık sürecek
Adalet Bakanlığı memur alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim savcı sınavı saat kaçta? Adalet Bakanlığı memur alımı sınavı ne zaman? Adalet Bakanlığı hakim savcı sınavı saat kaçta?
Yeni yıldan dilekleri lösemiyi yenip köylerine dönmek Yeni yıldan dilekleri lösemiyi yenip köylerine dönmek
'Baharın müjdecisi' kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı 'Baharın müjdecisi' kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı
Japon centilmenliğine TOGG’dan cevap geldi Japon centilmenliğine TOGG’dan cevap geldi
Mehmet dedenin Burdur Gölü manzaralı barakasında keyif dolu yaşamı Mehmet dedenin Burdur Gölü manzaralı barakasında keyif dolu yaşamı
Oğluna yaptığı pastadan aldığı ilhamla dünyaca ünlü şef oldu Oğluna yaptığı pastadan aldığı ilhamla dünyaca ünlü şef oldu
Amatör olarak başladığı yazılımla dünyaya açıldı Amatör olarak başladığı yazılımla dünyaya açıldı
Beşiktaş devre arasında Balotelli'yi getiriyor Beşiktaş devre arasında Balotelli'yi getiriyor
2019'da hayatını kaybeden ünlüler 2019'da hayatını kaybeden ünlüler
Arkadaşından etkilenip görme engelli öğrencilere 'ışık' oldu Arkadaşından etkilenip görme engelli öğrencilere 'ışık' oldu
Trabzonspor'un devre arası öncesi son rakibi Kayserispor Trabzonspor'un devre arası öncesi son rakibi Kayserispor
Süper Lig'de İstanbul derbisi! Başakşehir-Kasımpaşa... Süper Lig'de İstanbul derbisi! Başakşehir-Kasımpaşa...
Bizgili köyünün 'kitap kurdu' Leyla teyzesi Bizgili köyünün 'kitap kurdu' Leyla teyzesi
Naftalin kokan sandıklardan çıkan eşyalar geleneksel 'Oynar bebeğe' dönüşüyor Naftalin kokan sandıklardan çıkan eşyalar geleneksel 'Oynar bebeğe' dönüşüyor
Lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Bulut: Umudum sizdeyse umut olun Lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Bulut: Umudum sizdeyse umut olun
Son dakika metrobüs kazası! Şirinevler'de metrobüs kazası oldu! Son dakika metrobüs kazası! Şirinevler'de metrobüs kazası oldu!
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımı ne zaman? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımı şartları neler? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımı ne zaman? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı alımı şartları neler?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Aralık 2019 Cumartesi 14:37:48 | Son Güncelleme: 28 Aralık 2019 Cumartesi 14:38:46

Oğluna yaptığı pastadan aldığı ilhamla dünyaca ünlü şef oldu

Oğlunun doğum gününde yaptığı pastayla, pasta sanatı ustası olmaya karar veren Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takım Şefi Tuba Geçkil'in dünyaca ünlü birçok siyasetçi, sanatçı ve oyuncunun gerçeğini aratmayan büst pastaları ilgi odağı oldu.

Çocuğunun doğum gününde yaptığı pastayla, pasta sanatı ustası olmaya karar veren Tuba Geçkil'in dünyaca ünlü birçok siyasetçi, sanatçı ve oyuncunun gerçeğini aratmayan büst pastaları ilgi görüyor.

Aynı zamanda Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Milli Takım Şefi de olan Geçkil, oğlunun sevdiği çizgi film karakterinin oyuncağından esinlenerek yaptığı doğum günü pastasını beğenmesiyle bu alanda kariyer yapmaya karar verdi.

Daha sonra kendi çabalarının yanı sıra birçok eğitim alan Geçkil, katıldığı yarışmalarda birçok madalya aldı. Geçkil, Almanya'da 4 yılda bir düzenlenen dünyanın prestijli aşçılık yarışmalarından IKA Culinary Olympics'te de 4 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

Mesleğini severek yapmaya devam eden Geçkil'in dünyaca ünlü siyasetçi, sanatçı ve oyuncuların gerçeğini aratmayan büst pastaları da ilgi görüyor.

Geçkil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun doğum gününde şeker hamuruyla yaptığı doğum günü pastasının ailesi tarafından beğenildiğini söyledi.

Oğlunun en sevdiği çizgi film karakterinin pastasını yaptığını dile getiren Geçkil, şöyle konuştu:

"Pastanın aynısını yaptım. Önce nasıl yaptığıma inanamadım. Bitirdikten sonra 'Bu iş benim işim, bu sektörde kesinlikle olacağım, bundan sonra bunu çalışacağım ve pastacı olacağım' dedim. Butik pastacılığa bu şekilde girdim. Birçok sanatsal çalışmalarım da oldu. Sanatla iç içe bir ailede büyüdüğüm için çoğu sanat dalını deneyimleme fırsatım da oldu. Zaten resim alanında çalışmalarım vardı. Görsel çalışmalara olan ilgim pastacılıkla tanışmamla beni farklı bir alanın içine dahil etti. Bu bağlamda elle dokunarak bir şeyler yapmak, ortaya bir şeyler çıkarmak noktasında sanatın pastayla buluştuğu yerdeyim."

Yurt içi ve dışında dünyaca ünlü isimlerin büst ve 3D pastalarını yaptığını dile getiren Geçkil, "Bu kapsamda ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merkel gibi siyaset dünyasından kişilerin pastalarını çalıştım. Yine dünyaca ünlü film yıldızları ve çizgi film karakterlerinin pastalarını da yaptım. Tüm bunlar birçok kesimden ilgi görüyor." diye konuştu. 

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ