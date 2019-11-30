  • Bist 100
    106904
  • Dolar
    5,7511
  • Euro
    6,3401
  • Altın
    271,1090
İstanbul
5 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Su çekilmesi İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi Su çekilmesi İznik Gölü'ndeki bazilikayı görünür hale getirdi
İçişleri Bakanı Soylu: Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir İçişleri Bakanı Soylu: Orta Doğu'yu barış coğrafyası haline getirecek Türkiye'dir
Çinli kadının cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş Çinli kadının cesedinin bulunduğu bölgeden geçen yol traktörle sürülmüş
Norik Höyük'teki buğday taneleri 4 bin 500 yıllık çıktı Norik Höyük'teki buğday taneleri 4 bin 500 yıllık çıktı
Beşiktaş Başkanı Çebi: Camiadan yardım alamazsam, dizlerimin üzerine çökerim Beşiktaş Başkanı Çebi: Camiadan yardım alamazsam, dizlerimin üzerine çökerim
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Tanıtım Günleri'ne katıldı
O Ses Türkiye blok özelliği nedir? O Ses Türkiye kaç blok hakkı var? O Ses Türkiye blok özelliği nedir? O Ses Türkiye kaç blok hakkı var?
Cerablus'ta bomba yüklü araçla saldırdılar Cerablus'ta bomba yüklü araçla saldırdılar
Oğlu şehit düşünce gönderdiği mektubu geri aldı Oğlu şehit düşünce gönderdiği mektubu geri aldı
Ergin Ataman'a büyük şok! Görevliler tarafından içeri alınmadı Ergin Ataman'a büyük şok! Görevliler tarafından içeri alınmadı
Van'da silahlı ve bıçaklı kavga: 7 yaralı Van'da silahlı ve bıçaklı kavga: 7 yaralı
Efsane Cuma'da 2 milyonu aşkın ürün satıldı Efsane Cuma'da 2 milyonu aşkın ürün satıldı
Türk-Alman potansiyeli yeni iş birliklerine kapı aralayacak Türk-Alman potansiyeli yeni iş birliklerine kapı aralayacak
Başkan Erdoğan: TANAP, Türkiye-Azerbaycan köklü dostluğunun sembolüdür Başkan Erdoğan: TANAP, Türkiye-Azerbaycan köklü dostluğunun sembolüdür
İstanbul konumuyla da bölgenin 'finansal merkezi' olacak İstanbul konumuyla da bölgenin 'finansal merkezi' olacak
Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyesi Türkiye yeniden Uluslararası Denizcilik Örgütü Konsey üyesi
TANAP projesi nedir, TANAP açılımı nedir? TANAP hangi illerden geçiyor? TANAP projesi nedir, TANAP açılımı nedir? TANAP hangi illerden geçiyor?
Yerli ilaç startup şirketi 5 milyon liralık değerleme aldı Yerli ilaç startup şirketi 5 milyon liralık değerleme aldı
OSTİM Teknopark 2023'e kadar 10 milyon dolarlık ihracat hedefliyor OSTİM Teknopark 2023'e kadar 10 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti İhracatın yükünü 'kara taşıtları' çekti
ÖSYM YDS giriş belgesi indirme sayfası: YDS sınavı ne zaman saat kaçta? ÖSYM YDS giriş belgesi indirme sayfası: YDS sınavı ne zaman saat kaçta?
HIV tedavisinde 1-3 ayda bir enjekte edilecek yeni ilaçlar yolda HIV tedavisinde 1-3 ayda bir enjekte edilecek yeni ilaçlar yolda
Nijerya'da her gün 47 çocuk ya da genç AIDS nedeniyle ölüyor Nijerya'da her gün 47 çocuk ya da genç AIDS nedeniyle ölüyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Kasım 2019 Cumartesi 15:25:50 | Son Güncelleme: 30 Kasım 2019 Cumartesi 15:28:17

Oğlu şehit düşünce gönderdiği mektubu geri aldı

İzmir'de 2002 yılında PTT tarafından başlatılan bir kampanya ile oğluna 2023 yılında okuması için mektup gönderen anne, oğlu şehit düşünce mektubu PTT yetkililerinden geri istedi.

İzmir'de, Devlet Malzeme Ofisi'nde şef olarak çalışan Zehra Dolunay (51), 2002 yılında PTT Genel Müdürlüğü'nce başlatılan, 'Cumhuriyetin 100. yılına mektup' kampanyasında, o zamanlar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay'a yazdığı mektubu, oğlu geçen yıl şehit olunca, geri aldı. Acılı anne, "Mektubun içeriğinde ne olduğunu hatırlamıyorum. İki kardeş beraber okusunlar, anı olsun diye yazmıştım" dedi.

PTT Genel Müdürlüğü, 2002 yılında, 'Cumhuriyetin 100. yılına mektup' kampanyası başlattı. İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan ve DMO'da şef olarak çalışan Zehra Dolunay da, o sıralar 13 yaşında olan oğlu Güngör Dolunay'a, 2023 yılında okuması için mektup yazdı. Yıllar sonra, Hakkari'de Jandarma Teğmen olarak görev yapmaya başlayan Güngör Dolunay, geçen yılın haziran ayında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, 29 yaşında şehit düştü. Anne Zehra Dolunay, oğluna 2023 yılında okuması üzere yazdığı mektubu, o şehit olunca PTT yetkililerinden geri istedi. Annenin sesine kulak veren PTT yetkilileri, dün mektubu teslim etti.

'BEN OLMAM DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM, AMA OĞLUM YOK'

Gözyaşlarına hakim olmayan anne Zehra Dolunay, mektubu, çocuklarına hatıra kalması ve sürpriz olması için yazdığını belirterek, "Oğlum şehit düşünce mektubu PTT'ye dilekçe yazıp, geri istedim. Sağ olsunlar benimle ilgilendiler. Dün de getirip teslim ettiler. Mektubu, teslim edecekleri kimse olmadığı için istedim. Aslında diğer oğlumun ismi de yazıyordu ama ben yine de istedim. Henüz mektubu açmadım. Şehit olan oğlumun eşi ve kardeşi 'açalım' derlerse açacağız, 'açmayalım' derlerse belki de hiç açmayacağız. Mektubun içeriğini hiç hatırlamıyorum, aklımda yok. Sadece iki kardeşin beraber bu mektubu okumasını istediğimi, bunu yazdığımı hatırlıyorum. Yanlarında eşleri varsa, çocukları varsa beraber okusunlar istedim. Ben, ben olmam diye düşünmüştüm, ama ben varım oğlum yok" dedi.

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ