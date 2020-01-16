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16 Ocak 2020 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 21:53:25

Oğlak bugün dikkatli terazi neşeli

Günlük burç yorumları...

KOÇ

Başlangıç yapmayı planladığınız konularda titiz davranarak sistemli yapınızın getirdiği sorumluluk duygusunu içinizde taşıyorsunuz. Seçimleriniz yaparken, başkalarının fikrini almaktan hoşlanmadığınız bir gerçek. Hatalarına sahip çıkmasanız da iyi bildiğiniz için, gerçekler sizi asla korkutmuyor. 

BOĞA

Çevrenizdeki koşulların sınırlı olmasından yakınmanız yersiz. Gücünüzü ortaya koyacak konuşmalar yaparak, bulunduğunuz ortamlarda iyi bir motivasyon estireceksiniz. Çevresel koşullarınızı kendi çapınızda değiştirmek isteyebilir fakat engeller karşısında istemeden gerileyebilirsiniz. 

İKİZLER

Maddesel konularda kafanız oldukça işlek ve hızlı çalışıyor. Güç neredeyse siz oradasınız. Bugün finans konularına ilgi duymanıza rağmen, kendi sınırlarınızın ölçülerini iyi biliyor ve cesurca yaklaşımlarınız için atılımlarınızı daha sonraya bırakıyorsunuz. Sizi destekleyecek faktörleri detaylı bir şekilde incelemelisiniz.

YENGEÇ

Bugün gücünüzü ortaya koymaktan hoşlanmayacak ve duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Özellikle iş çevrenizde bazı yanlışlıklar söz konusu olabilir. Görüşlerinizi paylaşmak niyetinde değilsiniz. Sonuçların ortaya çıkmasını bekliyorsunuz. Dostlarınıza aracı kullanarak yardım edebileceğiniz bir gün...

ASLAN

Ayın etkisiyle güçlü taraflarınız ortaya çıkarıyor. Bugün duygularınızda öncülük yaparak istekleriniz kolay bir şekilde ortaya koyuyorsunuz. Olumsuzluk size göre değil. Yaşadığınız her olayı lehinize çevirme konusunda ustaca davranıyorsunuz. Partnerinizi mutlu edecek bir gün paylaşabilirsiniz.

BAŞAK

Arkadaşlıklarınızda güçlü bir paylaşım gözleniyor ve birlikte olduğunuz kişilerin farklı yetenekleri olmasına özen gösteriyorsunuz. Toplumda isim yapmış kişilere karşı sempatinizin yüksek olduğu bir gün. Seçtiğiniz kişilerin sizi katkılarının yerinde olmasına dikkat ediyor ve dengeleriniz yitirmek istemiyorsunuz.

TERAZİ

Duygularınızda gözle görülen bir coşku mevcut. Herkes tarafından ilgiyle takip ediliyorsunuz. Sosyal yaşamınızı ön plana çıkarmaktan hoşlanıyor ve girişimciliğinizin desteklenmesini bekliyorsunuz. Bugün katılacağınız davetlerde ve bulunacağınız ortamlarda neşeli hareketlerinizle ilgi çekmeyi başaracaksınız.

AKREP

Bugün her zamankinden çok daha fazla efor sarf etmek zorunda kalacaksınız. Disiplinli ve kurallı yaşamaktan sıkılmıyorsunuz ve bulunduğunuz ortamların seçkin özellikler taşımasına dikkat ediyorsunuz. Çevrenizdeki kişilerin duygularını anlamaya çalışmalı ve kendinizi onlardan farklı görmemelisiniz. 

YAY

Enerjinizin gücünü siz de fark ediyor ve çalışma temponuzu iki katına çıkarmak istiyorsunuz. Kişisel çıkarlarınızı her şeyin üstünde tutabilir ve çevrenize karşı mesafeli davranabilirsiniz. Gizli duygularınızı gemlemek zorundasınız. Üstün olma duygusu için de, daha yoğun çalışarak çok şey başaracaksınız.

OĞLAK

İş yaşantınızda kendinizi ispat edecek bir çalışmanın altına imza atacaksınız. Gücünüze güç katacak kişilerle çalışmaktan yanasınız. Kişisel egolarınızı yumuşatarak sunmayı başarıyorsunuz. Olumsuz bir kişi olarak anılmak tarzınız değil ve toplumsal değerleriniz koruyarak, adımlarını dikkatli atmayı yeğliyorsunuz. 

KOVA

Girişken yapınızla bugün birçok işi başarılı bir tempoyla yürüteceksiniz. Gün içinde özel zevkler söz konusu olabilir ve sosyal ilişkilerinize para harcamak zorunda kalabilirsiniz. Gerekli zamanlarda masraflarınızda kısıntı yapmak istemiyor ve bu tür harcamaların, size çok şey kazandıracağını biliyorsunuz.

BALIK

İlişkilerinizde sadakat kavramı çok önemli. Ortak çalışmalar içinde bulunacağınız kişilerden çok şey bekliyor ve onları sıkı bir denetimden geçiriyorsunuz. Duygusal bağlarınızda güçlü bir kişilik arıyorsunuz. Partnerinizin size güvenli yaklaşımları ve vereceği desteğin önemli olduğunu ona hissettirmelisiniz.

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