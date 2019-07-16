Oflu Hocanın Şifresi konusu nedir? Oflu Hocanın Şifresi filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

2014 yılında vizyona giren Oflu Hocanın Şifresi büyük beğeni toplamış ve izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmıştı. Adem Kılıç'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi kategorisindeki yapım vizyona girdiği andan itibaren 12 hafta boyunca vizyonda kaldı. Filmin oyuncu kadrosu ve çekildiği yer merak ediliyor. Film bu akşam 20:00 'de Show Tv ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Oflu Hocanın Şifresi filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte detaylar...

OFLU HOCANIN ŞİFRESİ KONUSU NEDİR?

Bir başkasına şaka gibi, kabus gibi gelebilecek bir gün, Oflu Hoca için sıradan bir gündür. Çünkü o her gün yerel kanalda, akıl hocalığı yaptığı programda, tahammül sınırlarını zorlayan abuk sorulara yanıt vermekte; yöredeki her dişi için artık bir tehlike unsuru haline gelmiş babasını mümkün mertebe zaptetmeye çalışmakta ve bir “deli mıknatısı”na dönmüş hayatında envai çeşit abuk olay yaşamaktadır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, Hoca’nın hayatını daha da değiştirecek ve onu pek de istemediği, komik bir rekabetin ortasına düşürecektir. Öncelikle Hoca’nın da gençliğinde oynadığı Doğanspor kulübünün zor durumdan kurtulması için “namuslu, zeki ve gönüllerin şampiyonu ” bir başkan gerekmektedir. Bu özelliklerden bir tanesini bile taşımayan ve hiç de güven vermeyen Müteahhit Ahmet ile Oflu Hoca’nın başkanlık mücadelesi inanılmaz olaylar eşliğinde başlar…

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER ?

Çetin Altay

Didem Balçın

Ahmet Varlı

Köksal Engür

Onur Dilber

Deha Beşyıldız

Timur Ölkebaş

Ali Demirel

Ceyhun Gen

Emin Albayrak

Buket Dereoğlu

Yılmaz Vural

Özlem Savaş

Ahmet Kural

OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca'nın çekimleri Trabzon’da gerçekleşmiştir.

ADEM KILIÇ KİMDİR?

Adem Kılıç (d. 1 Ocak 1954, Trabzon), Türk film ve dizi yapımcısı, yönetmen. Çeşitli televizyon dizileri ile filmlerinin yapımcılığını ve yönetmenliğini yapmıştır. Yönetmenliğini yaptığı Sümela'nın Şifresi: Temel filmi 1.731.519, Moskova'nın Şifresi: Temel filmi ise 841.124 kişi tarafından izlenmiştir. 2016 yılında Oflu Hoca'nın Şifresi serisi ve 2017 yılında Sümela'nın Şifresi serisi sinemalarda sunulmuştur.