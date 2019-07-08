Oflu Hocanın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?
Sümela’nın Şifresi ve Oflu Hoca’nın Şifresi filmleriyle beğeni toplayan hem oyuncu hem de yönetmen olan Adem Kılıç, Oflu Hoca’nın Şifresi 2 ile bu akşam 19:00'da TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Senaryosu Engin Elgün, Hilmi Köksal Alişanoğlu ve Ferhat Ergün tarafından yazıldı. Oflu Hocanın Şifresi'nin devamı niteliğinde olan film 2016 yılında çekilmişti ve vizyona girdiği andan itibaren 9 hafta boyunca gösterimde kalan film 367.273 seyirci tarafından izlendi ve 3.892.643,22 TL hasılat elde ederek iyi bir sonuç almıştı. Oflu Hocanın Şifresi 2 konusu nedir? Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? sorularının cevabı haberimizde...
2016 yılında vizyona giren Oflu Hocanın Şifresi 2 büyük beğeni toplamış ve izleyicilere keyifli dakikalar yaşatmıştı. Sevilen oyuncu Adem Kılıç'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi kategorisindeki yapım vizyona girdiği andan itibaren 9 hafta boyunca gösterimde kalarak 367.273 seyirci tarafından izlendi ve 3.892.643,22 TL hasılat elde ederek iyi bir sonuç aldı. Filmin oyuncu kadrosu ve çekildiği yer merak ediliyor. Film bu akşam 19:00'da TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Oflu Hocanın Şifresi 2 filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi? sorularının cevabı haberimizde...
OFLU HOCANIN ŞİFRESİ 2 KONUSU NEDİR?
Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hala Oflu’ya çok kızgındır. Oflu Hoca yüzünden hem itibarını hem parasını kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban’a Nur’u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu, Nur’u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur’u kaçırırken yanlışlıkla Ahmet’in halasını kaçırırlar. Hala, Ali Osman’a evvelden beri aşıktır, onunla evlenmek ister. Ama Ali Osman bu durumu istememektedir. Hala, Ali Osman’ı ikna ederse Arsin’deki arsaları Ahmet’in üstüne yapacağını söyler. Teklifi duyan Ahmet hemen çark eder, Oflu’ya babasını bu evliliğe ikna ederse Nur’u Kadir’e vereceğini söyler. Ama aklında başka bir plan vardır.
OFLU HOCA’NIN ŞİFRESİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER, NEREDE ÇEKİLDİ?
Oflu Hoca'nın çekimleri Trabzon’da gerçekleşmiştir.
Oyuncular;
Çetin Altay – Oflu Hoca
Ahmet Varlı – Müteahhit Ahmet
Köksal Engür – Ali Osman
Başak Daşman – Ümmiye
Nihan Büyükağaç – Asiye
Mehtap Bayri – Meryem
Eser Eyüboğlu – Kadir
Cem Atik – Muhabir
İsrafil Köse – Manav
Buket Dereoğlu – Moderatör
Ayşegül Günay – Şehriye
Seymen Aydın
Furuzan Asena Ongun
Yusuf Güney
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