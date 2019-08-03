'Ödemezse atlarım'

Olay, Pendik’te yaşandı. Dumlupınar mahallesinde bir şahıs, iddiaya göre alacaklısından 14 bin 700 lirasını alamadığı gerekçesiyle, 9 katlı bir inşaatın çatısına çıktı.

BANKA HESABINA YATIRILDI

Borç verdiği kişi parasını hemen ödemezse atlayacağını söyledi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler, bir yandan şahsı intihardan vazgeçirmeye çalışırken, bir yandan da borcu olan kişiyle irtibata geçerek durumu anlattı. Bir süre sonra borçlu, 14 bin lirayı şahsın banka hesabına yatırdı. Buna rağmen ikna olmayan şahıs, kalan 700 liranın da ödenmesini istedi.

KURUŞU KURUŞUNA TAHSİL

700 liranın da oğluna elden verilmesiyle intihardan vazgeçti. Polis tarafından çatıdan indirilen adam, önce kontrol amaçlı hastaneye, ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.