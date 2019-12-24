  • Bist 100
    113153
  • Dolar
    5,9505
  • Euro
    6,6060
  • Altın
    285,1330
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
CHP'li Tuncay Özkan akıl tutulması yaşıyor! 'Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı' CHP'li Tuncay Özkan akıl tutulması yaşıyor! 'Marmaray'ı Bülent Ecevit yaptı'
Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Gelişmiş silah konusunda Amerikalıları geçtik Rusya Devlet Başkanı Putin duyurdu: Gelişmiş silah konusunda Amerikalıları geçtik
Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme
Libya'da darbeci Hafter güçleri sivil yerleşim alanını bombaladı: 4 ölü, 6 yaralı Libya'da darbeci Hafter güçleri sivil yerleşim alanını bombaladı: 4 ölü, 6 yaralı
Trump: Kuzey Kore'nin Noel hediyesi belki füze değil, vazodur Trump: Kuzey Kore'nin Noel hediyesi belki füze değil, vazodur
7 Aralık'ta yürürlüğe girmişti! Değerli konut vergisi yeniden düzenlenecek 7 Aralık'ta yürürlüğe girmişti! Değerli konut vergisi yeniden düzenlenecek
Eşini sokak ortasında döven koca için istenen ceza belli oldu Eşini sokak ortasında döven koca için istenen ceza belli oldu
Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi Ahmet Nur Çebi ve Fatih Terim PFDK'ye sevk edildi
AB'den Kaşıkçı kararında 'şeffaflık' vurgusu AB'den Kaşıkçı kararında 'şeffaflık' vurgusu
Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı Rusya'nın nükleer üçlemedeki modern silah payı yüzde 82'ye ulaştı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Libya' açıklaması: Meşru hükümete destek vermeye devam edeceğiz Cumhurbaşkanlığı'ndan 'Libya' açıklaması: Meşru hükümete destek vermeye devam edeceğiz
Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklandığı okul çevresinde 'güvenlik' tepkisi Bakırköy'de lise öğrencisinin bıçaklandığı okul çevresinde 'güvenlik' tepkisi
FETÖ'cüler belge ve evrakları 'casus kalem' ile çalmış FETÖ'cüler belge ve evrakları 'casus kalem' ile çalmış
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Jolly'den gelecek nesiller için 'Mirasım Türkiye' projesi Jolly'den gelecek nesiller için 'Mirasım Türkiye' projesi
Rum enerji uzmanından Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimlerini kahredecek açıklama: EastMed sürdürebilir değil Rum enerji uzmanından Yunanistan, İsrail ve Rum yönetimlerini kahredecek açıklama: EastMed sürdürebilir değil
Rusya, İran ve Esed, İdlib'deki sivilleri acı dolu bir göçe itiyor Rusya, İran ve Esed, İdlib'deki sivilleri acı dolu bir göçe itiyor
Lise öğrencisine bıçaklı saldırıda flaş gelişme Lise öğrencisine bıçaklı saldırıda flaş gelişme
Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Cumartesi ve pazar karla karışık yağmur geliyor Meteoroloji İstanbulluları uyardı: Cumartesi ve pazar karla karışık yağmur geliyor
Fen bilgisi öğretmeninden anatomi dersinde ilginç kıyafet Fen bilgisi öğretmeninden anatomi dersinde ilginç kıyafet
Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı! Kayıp kızından gelen videoyu gören anne, hayatının şokunu yaşadı!
Ekrem İmamoğlu ve babasının "nitelikli dolandırıcılık" davasında flaş gelişme Ekrem İmamoğlu ve babasının "nitelikli dolandırıcılık" davasında flaş gelişme
AYM, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti AYM, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti
'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda gıda ve yaşam malzemesi bulundu 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda gıda ve yaşam malzemesi bulundu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Aralık 2019 Salı 20:29:13 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 20:30:25

Odasının kapısına bu notu asmıştı! O doktorla ilgili flaş gelişme

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde, poliklinik kapısına, 'Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur' yazısı asan K.B.B. Uzmanı Dr. Koray Kırbıyık hakkında idari soruşturma başlattı.

Çerkezköy Devlet Hastanesi kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı doktor Koray Kırbıyık, iddiaya göre, poliklinik kapısına, 'Malzeme eksikliği, personel yetersizliği, bozuk olan cerrahi aletlerden dolayı bütün ameliyatlarım iptal olmuştur' ile 'Kapı otomatiktir lütfen zorlamayınız' yazısı astı. Yazıyı görenlerin fotoğrafını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşması üzerine İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü hareket geçti.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, doktor Kırbıyık hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Bahsi geçen yazının hastanemiz K.B.B. Uzmanı Dr. Koray Kırbıyık'ın poliklinik kapısında asılı olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine hastane Başhekimi Dr. Fergan Genç tarafından ilgili hekim Başhekimliğe çağırılarak yazının kim tarafından asıldığı sorulmuştur. Dr. Koray Kırbıyık; yazının kendisi tarafından asıldığını ve ameliyat malzemelerinin olmadığını ifade etmesi üzerine Başhekim tarafından Dr. Koray Kırbıyık'a; bu kadar süre nasıl ameliyat yapabildiğini sormuş ve herhangi bir cevap vermeyen Dr. Koray Kırbıyık'a Başhekim tarafından; 657 sayılı D.M.K.'ya tabii olan çalışanların bu şekilde davranmasının doğru olmadığını, böyle bir yazı asarak hem kurumu hem devleti zor durumda bıraktığını ve konu ile ilgili idari soruşturma yapacağını ifade etmiştir. Konu hakkında yapılan araştırmada; ilgili hekim veya ameliyathane sorumlusu tarafından idareye ulaştırılmış herhangi bir malzeme talebinin olmadığı, poliklinikte ve ameliyathanede K.B.B. hekimleri tarafından kullanılan cerrahi malzemelerde herhangi bir arıza durumunun olmadığı tespit edilmiştir. 01.01.2019-23.12.2019 tarihleri arasında hastanemizde görevli 2 K.B.B. uzmanının ameliyat sayıları incelendiğinde Dr. Koray Kırbıyık'ın B grubu 64, C grubu 170, D grubu 147 ve E grubu 125 olmak üzere toplam 506 ameliyat yaptığı, Dr. Mehmet Karakaya'nın ise C grubu 181, D grubu 131 ve E grubu 103 olmak üzere toplam 416 ameliyat yaptığı tespit edilmiştir. İlgili hekim hakkında müdürlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır."

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ