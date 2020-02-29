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29 Şubat 2020 Cumartesi 23:39:19 | Son Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 23:39:57

Ocakta unutulan yemek evi yakıyordu

Kuşadası’nda yemeği ocakta unutan ev sahibi çevreden yetişen komşuları olmasa büyük bir faciaya yol açıyordu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Türkmen Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana gelen olayda, pişirdiği yemeği ocakta bırakan ev sahibi, ocağın açık olduğunu unutarak evden çıktı. Şehir merkezindeki apartmanın birinci katındaki dairenin mutfağından alevler yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan itfaiyeye haber verirken, bir yandan da yangın tüpleriyle eve girerek, giderek artan alevlere müdahale ederek, yangını itfaiye gelmeden kontrol altına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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