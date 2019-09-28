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28 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 00:19:23

O zorbalara kelepçe! Polise kafa tutmuşlardı

Balıkesir'de, bir genci öldüresiye dövüp gasp eden şehir eşkıyaları, polisin de üzerine yürüyüp sağlık kontrolünden kaçtı. Türkiye’yi ayağa kaldıran olayın ardından yakalanan magandalar, tutuklandı.

24 Eylül'de parkta alkol alan Nihat Y. (21) ve Burak B. (24) bir süre sonra burada oturan Atakan D’yle (25) arkadaşlarının yanına geldi. İddiaya göre gençlere “Buranın abisi biziz” diyen 2 kişi, ardından Atakan D’yi dövüp engel olmak isteyen arkadaşlarını da bıçakla uzaklaştırdı.

SU KANALINA ATACAKLADRI

Atakan D’yi darp edip oturduğu kamelyadan aşağı atan Nihat Y. ve Burak B, ardından cep telefonu ve cüzdanını gasp ettikleri genci, yakındaki su kanalına atmak istedi. Ancak olay yerine gelen polis ekiplerini görünce kaçtı. Aldığı darbelerle yaralanan Atakan D. hastaneye kaldırıldı. Kısa sürede yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolü için götürüldükleri aynı hastanede önce doktora saldırdı ardından polislerin üzerine yürüyüp hakaret ettikten sonra hastaneden kaçtı. Atakan D’nin babası tarafından cep telefonuyla görüntülenen anlar sosyal medyada büyük tepki topladı.

İKİSİ DE SUÇ MAKİNASI 

Tekrar harekete geçen polis Nihat Y. ve Burak B'yi, evlerinde, gözaltına aldı. İki saldırgan tutuklandı. Atakan D’nin kardeşi B.D. de görüntüleri sosyal medyada paylaşarak duruma isyan etti.  B.D, “Hem darp hem gasp var. Öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Polise küfrediyorlar. 'Benim 54 dosyam var, 55 olsun' diyorlar. Gözaltındaki adamlar polisin elinden kaçıyor’’ dedi. Öte yandan aile Nihat Y. ve Burak B. hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Nihat Y’nin 27 Burak B’nin 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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