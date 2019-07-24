24 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:41:13
O sürücüye iyi hal indirimi
İstanbul'da, geçtiğimiz yıl 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sapağı kaçıran otomobil sürücüsünün çarpması sonucu, motosikletinden fırladıktan sonra bariyerlere saplanarak feci şekilde can veren Yusuf Durup’un ölümüne ilişkin açılan dava karara bağlandı.
Mahkeme, otomobil sürücüsü Resul Arısoy'u önce 3 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, bu cezayı 2 yıl 11 aya indirdi. Sürücü Arısoy'un ehliyetine de bir yıl süreyle el konuldu. Durup'un acılı ailesi, karara tepki gösterdi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT