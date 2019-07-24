O sürücüye iyi hal indirimi

Mahkeme, otomobil sürücüsü Resul Arısoy'u önce 3 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Sanığın duruşmadaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, bu cezayı 2 yıl 11 aya indirdi. Sürücü Arısoy'un ehliyetine de bir yıl süreyle el konuldu. Durup'un acılı ailesi, karara tepki gösterdi.