O kamyon, ayağıyla birlikte hayallerini de aldı

Muğla’nın merkez Menteşe ilçesinde, lokantada döner ustalığı yapan Ahmet Dağdeviren (43) ile ev hanımı eşi Handan Dağdeviren (35), kızları Aylin ile birlikte alışveriş için çarşıya çıktı.

AYAKLARININ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Dönüş yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Aylin’e, Abdullah Karataş yönetimindeki 34 TL 5436 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kamyon, Aylin’in iki ayağının üzerinden geçti. Kanlar içinde kalan Aylin’i görenler durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kamyon tekerinin yanında Aylin’in kanlı ayakkabılarını gören anne Handan Dağdeviren sinir krizi geçirdi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Aylin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Aylin’in sağ ayağı kesildi. Kazanın ardından kamyon şoförü Abdullah Karataş polis ekiplerince gözaltına alındı.