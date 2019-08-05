O eli Türk polisi tuttu

Reyhanlı ilçesinde önceki gece meydana gelen olayda, Suriye sınırına yakın Yenişehir mahallesi kırsalında düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye gitti. Ekipler, 4 kaçak göçmeni gözaltına aldı.

YARDIM ÇIĞLIĞINI DUYDU

Ekiplerin işlemleri sürerken, bu sırada kayalıklardan bir kişinin yardım çığlığı duyuldu. Ekibin başındaki komiser yardımcısı Tarık Köse, bir Suriyelinin, yüksek bir yerden düşüp kayalıklarda sıkıştığını fark etti.

Komiser yardımcısının çabası ve yaşadığı güçlük, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

El fenerinin aydınlattığı uçurumun kenarına inerek, kayalıklara sıkışan 30 yaşlarındaki Suriyeli'yi sıkıştığı yerden kurtaran Köse, ardından yaralı şahsı sırtına alarak dağın altındaki yolda bekleyen ambulansa kadar taşıdı. Vücudunda kırıklar olduğu belirlenen genç, kaldırıldığı Reyhanlı Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan 4 Suriyeli ise haklarında işlem yapılması için sınırdaki askeri birliklere teslim edildi. Komiser yardımcısının Suriyeli göçmeni kurtarmak için harcadığı çaba cep, telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.