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19 Ekim 2019 Cumartesi 16:20:08 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 16:20:41

Nusaybin'de terör saldırılarının ardından zarar tespit çalışması yürütülüyor

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine yapılan 300'ü aşkın havan ve roketatarlı saldırıların ardından zarar tespit çalışması yapılıyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine yapılan 300'ü aşkın havan ve roketatarlı saldırıların ardından zarar tespit çalışması yapılıyor.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bölgelerden, Mardin'in Nusaybin ilçesine yapılan 300'ü aşkın havan ve roketatarlı saldırıda, başta Yenituran ve Fırat mahalleleri olmak üzere zarar gören bölgelerde, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hasar Tespit Komisyonu ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Hasar tespit çalışmasının ardından vatandaşların zararları karşılanacak.

Vatandaşlardan Ferhat Keskin, saldırılarda komşularının araçları ve binalarının kullanılamaz hale geldiğini, kendi iş yerinin de zarar gördüğünü belirtti.

Saldırıda evlerin yıkıldığını, sivil halkın şehit olduğunu, çoğu insanın da yaralandığını anlatan Keskin, "Ölenlerin hepsi sivil halktı. Hatta saldırı olduktan sonra yaralılara yardıma gelenlerdi. Yardıma gelenlere tekrar saldırı olduğu için vefat ettiler. Zarar gören insanlara yardımın gelmesini istiyoruz." dedi.

Teröristlerin 10 Ekim'de ilçeye düzenlediği havanlı saldırıda, 3 yıl önce PKK'lı teröristlerin çukur kazarak gerçekleştirdiği saldırılarda evleri yıkılan ve bir süre önce devlet tarafından yaptırılan yeni konutlarına yerleşen anne Fatma Yıldız (48) ile kızları Emine (12) ve Leyla Yıldız (15) evlerinin önünde katledilmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

Sivil can kaybının fazla olması için haince taktikler uygulayan YPG/PKK'lı teröristlerin, 11 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırıda ise Suriyeli Dara Ali ve Hasan Muhammed ile Orhan Doğan, Hüseyin Çakır, Mehmet Şirin Demir, Ahmet Delen, Nayif Sincar ve Aytekin Eroğlu şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.

Hayalleri yarım bırakan saldırıların ardından dördü çocuk 11 şehitten geriye gözü yaşlı anne, baba, kardeş ve 7 eşin yanı sıra 21 çocuk yetim, 3 çocuk öksüz kaldı.

Yaralanan 59 kişinin tedavisi sürüyor.

(AA)

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