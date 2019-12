Noel nedir, neden kutlanır? Noel tebrik mesajları, noel baba resimleri sizlerle...

Noel bugün kutlanıyor. Noel nedir, neden kutlanır? soruları gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar Noel bayramı ile yılbaşının farkının ne olduğunu ve Noel bayramının kimler tarafından kutlandığını araştırıyor. Sosyal medya hesaplarından Noel ile ilgili paylaşımlar yapmak ve Noel Bayramı'nı kutlamak isteyen vatandaşlar "Noel tebrik mesajları, Noel baba resimleri, Noel Bayramı kutlama mesajları"nı araştırıyor. Noel Bayramı ile ilgili merak edilen detaylar ile Noel tebrik mesajları ve noel baba resimlerini sizler için derledik.

NOEL NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Noel, Protestan ve Katolikler tarafından 25 Aralık'ta, Ortodoksların tarafından 6 Ocak'ta kutlanıyor. İnsanlığın en eski bayramlarından biri olarak kabul ediliyor. Noel arifesi olan 24 Aralık akşamı başlayan kutlamalar, bazı ülkelerde 26 Aralık'a kadar devam ediyor.

NOEL BAYRAMI TARİHÇESİ

20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan,[ dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Bu seküler Noel versiyonunda mitolojik figür Noel Baba temel bir rol oynar.Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanır. Kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlar ve bazı ülkelerde 26 Aralık akşamına kadar devam eder. Ermeni Kilisesi gibi bazı Doğu Ortodoks Kiliseleri, Jülyen takviminde 25 Aralık'a denk gelen 6 Ocak'ı Noel olarak kutlarlar. Hristiyanların çoğunlukta olduğu ülkelerde pratik olarak Noel tatili yılbaşı tatiliyle birleştirilir.

Bazı Ortodoks kiliselerinin Noel'i Jülyen takvimine göre kutlamasının nedeni, miladi (Gregoryen) takvimin Katolik Papa XIII. Gregory tarafından düzenlettirilmiş olmasıdır. Bununla birlikte bazı Ortodoks kiliseleri miladi takvime dönüşüm yapmış ve 25 Aralık'ta kutlamaya başlamıştır.

NOEL İLE YILBAŞININ FARKI NEDİR?

Noel Bayramı ile yılbaşı sık sık karıştırılıyor ancak ikisi farklı şeyler. Noel, İsa Peygamber'in doğum gününün kutlandığı Hristiyanlara özgü bir bayram olarak kutlanırken yılbaşı ise belli bir dinin bayramı değil, birçok ülkede bir yılın bitip, diğerinin başlamasının kutlandığı geceye verilen isim oluyor. Noel 25 Aralık’ta kutlanırken; yılbaşı 31 Aralık gecesi kutlanıyor.

NOEL TEBRİK MESAJLARI, NOEL BABA RESİMLERİ...

Hristiyan vatandaşlarımızın Noel Bayramını kutluyoruz.

Hristiyanların Noel Bayramı kutlu olsun.

Noel Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Noel Bayramınızı kutlar, yeni yılın huzur ve sağlık getirmesini dilerim.

Noel Bayramınız kutlu olsun. Yeni yılınızda tüm hayallerinizin gerçek olması dileğiyle..

Wishing you good health, happiness, and success in the coming year and always. Happy New Year! (Önümüzdeki yıl ve her zaman iyi sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yeni Yılınız mutlu olsun!)

May you have a year filled with smiles, luck and prosperity. (Gülücükle, şansla ve bollukla dolu bir yılın olsun.)