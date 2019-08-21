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21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:21:45 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:33:54

Nitelikli kan emici’

Eskişehir’de, Hz. Süleyman’ın kızı olduğunu ileri süren bir kadın üfürükçünün, sözde tedavi için’ kanını içirdiği ortaya çıktı. Bu yöntemle onlarca insanı dolandıran kadın, kayıplara karıştı.

Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçedeki 10 dönümlük arazi üzerindeki bir çiftlik evinin dergah adıyla kullanıldığı ihbarını aldı. Ekipler, çiftlik evinde S.G. (49) ve avukat oğlu S.H.G’nin (24) psikolojik rahatsızlıkları bulunan insanları sözde tedavi etmek için kullanarak dolandırdıklarını belirledi. Ekipler, eve ve önceden belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı. 

‘ETKİSİNE ALDI, İFLASA SÜRÜKLEDİ’ 

Şüphelilerden S.G’nin oğlu S.H.G. ve S.D. tutuklandı, diğer 2 zanlı serbest bırakıldı. Firari şüpheli S.G. hakkında ise arama kararı çıkarıldı. Şikâyette bulunan G.G. ifadesinde, S.G’nin kendisini etkisi altına aldığını söyleyerek, “Tüm paramızı onun ‘kutsal’ dediği yolda harcamamızı istiyordu. Ben güvenimden dolayı 2016’da vekâlet verdim. Bütün mal varlığımıza ipotek koyarak sattılar” dedi.   

‘TEDAVİ ÜCRETİ 5 BİN LİRA’ 

Şikâyette bulunan müşteki C.G. de ifadesinde, firari şüpheli S.G’nin ‘Yahudilerin aradığı şifreli kan damarlarımda’ dediğini öne sürdü. Bir hastanın tedavi ücretinin 4-5 bin liradan başladığını belirten C.G, “Kanlı su, kanlı ayna, yumurta, kilit gibi materyaller kullanıyordu. Kanlı suyu bazen içirir, bazen de o suyla duş alınmasını isterdi” diye konuştu. 

Paralarla estetik yaptırdı 

Müştekilerden S.D, sürekli kurban parası isteyen S.G’nin o paralarla estetik ameliyatlar olduğunu dile getirdi. S.D, “Estetikleri Hz. Hüseyin’e benzemek için yaptığını söylüyordu. Lüks bir yaşamı vardı. Oluşturdukları düzene ‘sistem’ diyorlardı. Yanında çalışanlardan kazandıklarının yüzde 10’unu sisteme aktarmasını istiyordu. Şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı. 

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