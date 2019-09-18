Nikah memurunun sorusuna hayır yanıtı veren damat hayatının şokunu yaşadı
Aydın’ın Karacasu ilçesinde şaka yapmak için nikah memurunun sorusuna hayır yanıtı veren damat hayatının şokunu yaşadı. Nikah memuru Erdinç Büyükgümüş’ün nikahı iptal etmesi üzerine yaklaşık 90 dakika boyunca şaka yaptığını anlatmaya çalışan damat sonunda muradına erdi ama bir daha şaka yapmamaya tövbe etti.
Nişanlısı Medine Doğan ile nikahlanmak için düğün öncesi randevu alan damat Hüseyin Karakaya, nikah merasimi için masaya oturdu. Nikah memuru Erdinç Büyükgümüş’ün “Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" diye sorusuna gelin ‘evet’ cevabını verdikten sonra damat şaka yapmak için ‘Hayır’ yanıtını verince nikah memuru nikah işlemini iptal etti. Şaka yapmak isterken bir anda hayatının şokunu yaşayan damat Hüseyin Karakaya, amacının şaka yapmak olduğunu belirtse de nikah memuru ‘sakatlandığı’ gerekçesi ile nikahı kıyamayacağını belirtti.
(İHA)
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- Nikah memurunun sorusuna hayır yanıtı veren damat hayatının şokunu yaşadı
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