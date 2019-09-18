Nikah memurunun sorusuna hayır yanıtı veren damat hayatının şokunu yaşadı

Nişanlısı Medine Doğan ile nikahlanmak için düğün öncesi randevu alan damat Hüseyin Karakaya, nikah merasimi için masaya oturdu. Nikah memuru Erdinç Büyükgümüş’ün “Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" diye sorusuna gelin ‘evet’ cevabını verdikten sonra damat şaka yapmak için ‘Hayır’ yanıtını verince nikah memuru nikah işlemini iptal etti. Şaka yapmak isterken bir anda hayatının şokunu yaşayan damat Hüseyin Karakaya, amacının şaka yapmak olduğunu belirtse de nikah memuru ‘sakatlandığı’ gerekçesi ile nikahı kıyamayacağını belirtti.

(İHA)